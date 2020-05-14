Кабмин: С 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь гражданам Украины потребуются загранпаспорта (ID-карты и паспорта-книжечки больше принимать не будут)

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Вчера на заседании Правительства было принято постановление Кабинета Министров Украины «О частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан». Согласно данному решению, с 1 сентября 2020 года выезд граждан Украины в Республику Беларусь будет осуществляться только по загранпаспортами.

Новый порядок выезда позволит:

улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины зарубежными учреждениями является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов;

уменьшить время прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация с загранпаспортов считывается специальными приборами;

решить вопрос проведения безошибочной проверки информации о наличии ограничений на пересечение границы в соответствии с поручениями уполномоченных государственных органов и по базам Интерпола, поскольку отсутствие во внутреннем паспорте информации о лице латиницей исключает автоматическое считывание информации из документа;

усовершенствовать процедуры пограничного контроля с целью предотвращения случаев использования подделок паспорта гражданина Украины (в форме книжечки), учитывая низкую степень защиты документа. (Для справки: в течение I квартала 2020 года было выявлено 48 недействительных документов, в 2019 году — 441, в 2018 году — 741).

Запланированная отсрочка нового порядка до 1 сентября этого года позволит путешествующим в случае необходимости заблаговременно оформить загранпаспорта на территории Украины.

Граждане Украины, проживающие на территории Республики Беларусь, которые не планируют в ближайшее время посещать Украину, могут оформить загранпаспорта в Посольстве Украины в Минске или Консульстве Украины в Бресте. Указанные учреждения обеспечены всем необходимым оборудованием для обработки паспортных ходатайств граждан Украины.

В то же время гражданам Украины, которые после 1 сентября 2020 года будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, не нужно волноваться — при их возвращении в Украину Государственная пограничная служба будет беспрепятственно пропускать их на родину по внутренним паспортам.

Для граждан Украины — жителей пограничных районов остается в силе режим поездок в Республику Беларусь по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет) в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о порядке пересечения белорусско-украинской государственной границы гражданами, проживающих в приграничных районах, от 12.12.1998.

Планируемые изменения режима поездок не касаются граждан Республики Беларусь.

Напомним, что в 2016 году украинцам с новыми паспортами в виде ID-карт отказывали во въезде в Беларусь из-за того, что внутренний украинский паспорт нового образца не был утвержден в качестве документа для пропуска через границу Республики Беларусь.

Источник: Кабмин Украины