Кабмин Украины поддержал пилотный проект по внедрению электронного билета на всех видах транспорта, включая общественный, ЖД, авиа, автобусы и др.

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Сегодня, 29 июля 2020 года, на очередном заседании Правительство Украины одобрило разработанный Министерством инфраструктуры проект постановления КМУ, который предусматривает реализацию экспериментального проекта по внедрению услуги по оформлению единого электронного билета на Транспортном портале электронных услуг (e-transport.gov.ua).

Инициаторы проекта рассчитывают, что он будет способствовать предоставлению удобных и современных цифровых услуг для населения в различных видах транспорта в одном месте при планировании путешествия.

«Современный транспорт должен быть максимально простым, комфортным и удобным для каждого. Возможность приобретения е-билетов в разных видах транспорта делают сервис для пассажира проще в использовании, а саму услугу быстрее в оформлении. Наша амбициозная цель — объединить все виды транспорта одним электронным билетом. Чтобы все услуги при планировании путешествия можно было получить в одном месте, удобно и быстро. Экспериментальный проект по внедрению е-билета начинаем в столице с единого е-билета на железную дорогу и метро. Благодарен коллегам-чиновникам за поддержку этой инициативы», — отметил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Внедрением экспериментального проекта будет заниматься ГП «Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности» в сотрудничестве с АО «Укрзалізниця» и авиакомпанией SkyUp. Согласно одобренного Правительством постановления, предлагается утвердить Порядок реализации проекта и установить срок его реализации до 30 июня 2021 года.

Как заявил Владислав Криклий, реализация проекта планируется в три этапа:

Железнодорожные перевозки (Киев-Харьков; Киев-Одесса; Киев-Львов) + Киевский метрополитен. Все железнодорожные перевозки + весь муниципальный транспорт Киева. Вышеперечисленное плюс внутренние авиа и автобусные перевозки, а также расширение географии городов и открытие SDK для мобильных приложений, в первую очередь «Дія».

Напомним, что внедрение системы электронного билета в Киеве после неоднократных переносов сдвинуто ориентировочно на 1 января 2021 года.

Источник: Мининфраструктуры