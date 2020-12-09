Кабмін відклав Всеукраїнський перепис населення на два роки — тепер його планують на 2023 рік





Всеукраїнський перепис населення мав відбутися у 2021 році, але через карантинні обмеження і нестачу фінансування його перенесли на 2023 рік. Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні уряду, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

«Перепис має важливе економічне та суспільно-політичне значення і вимагає ретельної підготовки. Відповідно до попереднього розпорядження Кабміну (від 09 квітня 2008 року № 581-р) перепис мав відбутися у 2020 році. Але на сьогодні реалізація передбачених підготовчих заходів, враховуючи карантинні обмеження та реальні можливості фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді, стає неможливою. Тому вирішено перенести термін проведення перепису населення на 2023 рік»‎. Олег Немчінов, міністр Кабміну

За попередніми розрахунками, проведення перепису потребує 7 260 мільярдів гривень. З цієї суми близько 70% від цієї суми — видатки на оплату праці тимчасового персоналу для перепису. Як повідомляється, для перепису необхідно залучити приблизно 98 тисяч людей.

Водночас Кабмін, Держслужба статистики України та Фонд ООН щодо народонаселення підписали спільну заяву про створення робочої групи, яка працюватиме над розробкою комплексного проєктного документа для переходу України від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами у раунді переписів населення та житла 2030 року. Паралельно уряд вивчає міжнародний досвід про перепис на основі реєстрів. Як зазначив Немчінов, цей більш ефективний підхід, який дозволить знизити фінансові витрати, скоротити терміни проведення перепису, зменшить навантаження на респондентів, а забезпечить можливість проводити перепис частіше, ніж раз на 10 років.