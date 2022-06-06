Как Минздрав использует гуманитарную помощь — на сайте появился дашборд о ее распределении

Министерство здравоохранения Украины создало дашборд с подробной информацией о распределении гуманитарной помощи, с первого дня российской агрессии прибывающей на склады Минздрава. Теперь каждый, у кого возникают вопросы, может зайти и самостоятельно увидеть, как распределяется гумпомощь.

За 100 дней войны Министерство получило 6,5 тыс. тонн медицинской гуманитарной помощи стоимостью в 7,9 млрд грн. Это совокупная поддержка украинских и международных организаций, а также правительств стран мира, стоящих на стороне украинской независимости и незыблемости государственных границ.

«Мы создали интерактивный дашборд, чтобы каждый, у кого возникают вопросы, мог зайти и самостоятельно увидеть, как распределяется гумпомощь. Сколько грузов доставлено в регионы, какая это помощь: лекарственные препараты, оборудование, скорые. На дашборде есть вся эта информация, при чем она всегда актуальна, поскольку данные обновляются каждый час», Мария Карчевич, заместитель Министра здравоохранения

На странице можно найти информацию о том, какой гуманитарный груз уже доставлен в учреждения здравоохранения в регионы, в частности:

лекарственные средства;

средства индивидуальной защиты;

медицинское оборудование;

автомобили скорой помощи;

расходные материалы

Ранее Минздрав создал приоритетный перечень лекарств, медицинских изделий, расходных материалов, в которых в первую очередь нуждаются учреждения здравоохранения. Именно эта информация основывается на распределении гуманитарных грузов. При этом учреждения здравоохранения, расположенные в прифронтовых зонах, всегда находятся в приоритетной очереди на распределение.