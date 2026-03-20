20.03.2026

В VR-очках — на эмоциональные качели: Meta снова передумала закрывать Horizon Worlds

author avatar

София Шадрина

Автор новостей

Horizon Worlds / Meta

Компания Meta фактически откатила собственное решение о закрытии VR-версии метавселенной — приложение Horizon Worlds для гарнитур Meta Quest останется доступным «на предполагаемое будущее». В то же время активного развития платформы ждать не стоит.


Об этом сообщил технический директор компании Эндрю Босворт, уточнив, что решение связано с реакцией пользователей.

«Мы сохраним Horizon Worlds в VR для существующих игр, чтобы поддержать фанатов. Те, кто уже пользуется любимыми проектами, смогут и в дальнейшем запускать приложение в VR в ближайшем будущем», — отметил Босворт.

Еще несколько дней назад Meta заявляла обратное: VR-версию Horizon Worlds планировали выключить уже после 15 июня. Компания объясняла это стратегическим разворотом — вместо VR сделать ставку на мобильные устройства и более массовую аудиторию.

Фактически это выглядело как очередной шаг сворачивания метавселенной, которую так активно продвигал Марк Цукерберг в предыдущие годы. Однако после волны критики и путаницы Meta изменила риторику. По словам Босворта, вокруг планов возникло «много дезинформации»:


«Мы сказали, что отходим от Horizon Worlds в VR — а заголовки уже кричат, что все мертво. Это не так. И VR тоже не мертв».

Американские горки с решениями Meta продолжаются уже давно: компания несколько раз меняла курс относительно метавселенной: так, в 2021-2022 годах компания сделала ставку на VR и даже переименовалась из Facebook в Meta. Horizon Worlds стал ключевым продуктом, но так и не набрал массовой популярности — даже среди VR-энтузиастов. А в 2024-2026 годах фокус резко сместился на искусственный интеллект и гонку «суперинтеллекта»

На этом фоне решение «не закрывать, но и не развивать» смахивает на компромисс: Meta не хочет окончательно хоронить VR-направление, но и не готова активно инвестировать в него как раньше.
Это подтверждают и действия компании: сокращение более 1000 сотрудников в VR/метавселенная-подразделениях, закрытие нескольких внутренних студий и параллельная разработка новых поколений VR-гарнитур (то есть полностью направление не сворачивают).
Босворт также пытается переосмыслить саму концепцию метавселенной. По его словам, Meta никогда не ограничивала ее только VR:

«Даже когда человек просто сидит в телефоне — он уже в цифровом пространстве. Это тоже часть метавселенной».

Получается, что Meta размывает определение: теперь «метавселенная» включает и AR, и мобильный опыт, и даже обычный скроллинг соцсетей.

Источник: Engadget

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить