Как у Google Pixel. Флагманские смартфоны Samsung (начиная с Galaxy S10) теперь обеспечиваются гарантией «трехлетних» обновлений Android





Samsung изменила политику, касающуюся программной поддержки своих флагманских смартфонов на Android в части выпуска крупных обновлений ОС (не обновлений безопасности). Если раньше флагманские смартфоны корейской компании обеспечивались двухлетним циклом поддержки с гарантированным выпуском двух крупных обновлений ОС, то сейчас срок поддержки для таких моделей увеличили до трех лет. То есть, флагманы Samsung теперь будут получать три основных обновления ОС, как смартфоны Google Pixel.

Это означает, что представленные вчера флагманские смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra, которые выйдут на Android 10 с оболочкой One UI 2.5, в итоге получат обновления до Android 11, Android 12 и Android 13.

На одном из слайдов вчерашней презентации мелким шрифтом указывалось, что новые правила действуют для флагманских моделей, начиная с Galaxy S10. Позже в комментарии Android Authority представитель Samsung подтвердил, что отправной моделью будет именно Galaxy S10. То есть, все модели, что вышли после Galaxy S10 (Galaxy Note 10, Galaxy S20, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip и Galaxy Fold) обеспечиваются гарантией «трехлетних» обновлений Android.

Смартфоны серии S10 и Note10 вышли на Android 9 с оболочкой One UI, а в конце года получили обновление до Android 10. Многие владельцы S10 и Note10 уже смирились, что апдейт до Android 11 станет последним, так что эта новость должна их обрадовать. Их смартфоны должны получить Android 12 к концу следующего года, которая будет оставаться актульаной вплоть до 2022-го.

Релиз финальной версии Android 11, которая сейчас находится на этапе бета-тестирования, для смартфонов Pixel ожидается 8 сентября. Samsung еще не публиковала график выпуска Android 11 для своих устройств, но обычно этот процесс занимает от нескольких месяцев до полугода (сначала обновление получают флагманы, а затем остальные модели). Вполне вероятно, что Android 11 будет распространяться еще быстрее, учитывая недавние успехи Google в этом вопросе.

Не так давно Xiaomi объявила, что Android 11 получат только модели 2020 и 2019 года.

Источник: Android Authority