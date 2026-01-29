Новости Устройства 29.01.2026 comment views icon

Как у Oppo и Vivo: Apple iPhone 18 Pro может получить телеконвертер

Вадим Карпусь

Як в Oppo та Vivo: Apple iPhone 18 Pro може отримати телеконвертер

Apple может позаимствовать еще одну идею у китайских производителей Android-смартфонов. По новым слухам из Weibo, компания из Купертино оценивает возможность создания телеконвертера для будущих iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, релиз которых ожидают позже в этом году.


Телефото конвертеры сейчас активно набирают популярность в Китае. Oppo и Vivo уже предлагают такие аксессуары для своих флагманских камерофонов. Такие устройства позволяют расширить возможности зума без полного изменения оптической системы смартфона. Речь идет именно о внешних насадках, которые позволяют получить большее фокусное расстояние и улучшить съемку удаленных объектов.

По информации источника, Apple пока только изучает целесообразность такого варианта. Никакого окончательного решения не принято, но сам факт внутреннего обсуждения выглядит показательным. Apple традиционно не спешит подхватывать тренды, которые уже появились у конкурентов, и часто внедряет подобные технологии значительно позже. Были даже слухи от инсайдеров, что Apple приобрела и разобрала китайский телефон, чтобы создать iPhone Fold.

Отдельно источники снова упоминают о разработке основной камеры с переменной диафрагмой для iPhone 18 Pro и Pro Max. Эта технология позволяет физически изменять отверстие объектива, лучше контролируя количество света и глубину резкости. Хотя другие производители применяли переменную диафрагму еще несколько лет назад, Apple, по слухам, готовит собственную реализацию именно для следующего поколения флагманов.


Что касается дизайна, iPhone 18 Pro и Pro Max, по предварительным утечкам, сохранят очень похожий вид с текущими моделями. В то же время не исключают незначительные изменения, в частности вариант с полупрозрачной задней панелью — решение, которое другие бренды, включая Xiaomi, использовали задолго до этого.

Источник: gsmarena

