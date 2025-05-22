Новости Технологии 22.05.2025 в 11:47 comment views icon

Для ПК с Snapdragon X вышла контрольная панель Adreno с поддержкой Steam

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Андрій Русанов

Автор сайта

Для ПК с Snapdragon X вышла контрольная панель Adreno с поддержкой Steam
Раздел Технологии выходит при поддержке

Встроенной в процессоры Snapdragon видеокарте Adreno явно не хватает настроек производительности, особенно на ПК. Qualcomm это исправила.

Панель управления Adreno похожа на приложения NVIDIA и других производителей, и она создана с помощью WinAppSDK/WinUI. В преддверии запуска процессоров Snapdragon X некоторые маркетинговые материалы и заявления Qualcomm предусматривали панель управления Adreno, но она появилась лишь сейчас, без громкого объявления и в стадии бета-версии. Панель содержит большинство заявленных ранее функций, однако пока отсутствует управление масштабированием Snapdragon Game Super Resolution.

Сайт Windows Latest протестировал приложение и обратил внимание на его взаимодействие со Steam. Панель управления Adreno загружает пользовательский каталог и позволяет вручную добавлять игры. Для них доступны опции управления определенными графическими настройками. Хотя некоторые из них можно установить вручную в самой игре, в некоторые она добавляет отсутствующую регулировку.

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Одна из функций — проверка обновлений драйверов внутри программы. До этого владельцам ноутбуков с Snapdragon X приходилось полагаться исключительно на его производителя, или ждать, пока Qualcomm выпустит бета-версии драйверов на своем сайте. Если драйверы будут регулярно выходить, с возможностью загрузки бета-версий, это приблизит удобство программы к аналогам от AMD и NVIDIA.

Чтобы установить панель управления Adreno, нужно посетить сайт Qualcomm и запустить инсталлятор msix. Позже панель будет предустанавливаться на ПК с Snapdragon и появится в Microsoft Store. В своем блоге Qualcomm сообщает, что окончательный дизайн приложения еще не завершен.

Раздел Технологии выходит при поддержке

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