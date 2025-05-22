Для ПК с Snapdragon X вышла контрольная панель Adreno с поддержкой Steam

Раздел Технологии выходит при поддержке

Встроенной в процессоры Snapdragon видеокарте Adreno явно не хватает настроек производительности, особенно на ПК. Qualcomm это исправила.

Панель управления Adreno похожа на приложения NVIDIA и других производителей, и она создана с помощью WinAppSDK/WinUI. В преддверии запуска процессоров Snapdragon X некоторые маркетинговые материалы и заявления Qualcomm предусматривали панель управления Adreno, но она появилась лишь сейчас, без громкого объявления и в стадии бета-версии. Панель содержит большинство заявленных ранее функций, однако пока отсутствует управление масштабированием Snapdragon Game Super Resolution.

Сайт Windows Latest протестировал приложение и обратил внимание на его взаимодействие со Steam. Панель управления Adreno загружает пользовательский каталог и позволяет вручную добавлять игры. Для них доступны опции управления определенными графическими настройками. Хотя некоторые из них можно установить вручную в самой игре, в некоторые она добавляет отсутствующую регулировку.

Одна из функций — проверка обновлений драйверов внутри программы. До этого владельцам ноутбуков с Snapdragon X приходилось полагаться исключительно на его производителя, или ждать, пока Qualcomm выпустит бета-версии драйверов на своем сайте. Если драйверы будут регулярно выходить, с возможностью загрузки бета-версий, это приблизит удобство программы к аналогам от AMD и NVIDIA.

Чтобы установить панель управления Adreno, нужно посетить сайт Qualcomm и запустить инсталлятор msix. Позже панель будет предустанавливаться на ПК с Snapdragon и появится в Microsoft Store. В своем блоге Qualcomm сообщает, что окончательный дизайн приложения еще не завершен.

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.