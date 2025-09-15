banner
Как в "Звездных войнах": голограммы на базе OLED могут появиться в смартфонах

Олександр Федоткін

Як у "Зоряних війнах": голограми на базі OLED можуть з'явитися в смартфонах

Исследователи из Университета Сент-Эндрюс в Шотландии создали новое оптоволоконное устройство, сочетающее в себе голографические метаповерхности с органическими светодиодами (OLED). 

Голограммы обычно создаются с помощью лазеров. Однако исследователи из Университета Сент-Эндрюс продемонстрировали, что сочетание OLED с голографическими метками представляет собой более компактный и простой метод. Его проще реализовать и он не такой дорогостоящий, как использование лазеров. 

OLED представляют собой тонкопленочные устройства, которые широко используются в экранах смартфонов и телевизоров для создания цветных точек — пикселей. Благодаря плоской форме и способности излучать свет по всей площади поверхности, OLED перспективны для использования в оптических устройствах беспроводной связи, биофотонике и сенсорике. Их универсальность и способность легко интегрироваться с другими компонентами делают их идеальными для разработки крошечных оптических систем. 

Голографическая метаповерхность — тонкий, плоский слой, состоящий из наноразмерных структур, известных как метаатомы. Размер каждого такого метаатома составляет примерно одну тысячную от толщины человеческого волоса. Эти метаповерхности способны создавать голографические проекции и могут применяться в системах хранения данных, технологиях защиты от подделок, оптических дисплеях, микроскопии высокого разрешения и датчиках.

Як у "Зоряних війнах": голограми на базі OLED можуть з'явитися в смартфонахЯк у "Зоряних війнах": голограми на базі OLED можуть з'явитися в смартфонахЯк у "Зоряних війнах": голограми на базі OLED можуть з'явитися в смартфонах

Исследователи обнаружили, что каждый метаатом тщательно сформирован для управления свойствами света, который проходит сквозь него, и ведет себя подобно пикселю голографической метки. Когда свет проходит через метку, в каждом пикселе его свойства  немного меняются.

Эти модификации позволяют создать заранее заданное изображение на противоположной стороне, используя принцип интерференции света, когда световые волны при взаимодействии друг с другом создают сложные узоры.

«Голографические метаповерхности — одна из самых универсальных материальных платформ для управления светом. Благодаря этой работе мы устранили один из технологических барьеров, препятствующих внедрению метаматериалов в повседневные приложения. Этот прорыв позволит кардинально изменить архитектуру голографических дисплеев для новых приложений, например, для виртуальной и дополненной реальности», — отмечает профессор нанофотоники в Школе физики и астрономии Университета Сент-Эндрюс Андреа Ди Фалько. 

По словам соавтора исследования, профессора Грэма Тернбулла, обычно OLED-дисплеи требуют тысяч пикселей для создания простого изображения. Однако новый подход позволяет создать целое изображение буквально из одного пикселя. 

Результаты исследования опубликованы в журнале Light, Science and Application

Источник: SciTechDaily

