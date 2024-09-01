Новости Технологии 01.09.2024 в 16:30 comment views icon

«Первый в мире GPU»: nVIDIA GeForce 256 исполнилось 25 лет

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Андрій Русанов

Автор сайта

«Первый в мире GPU»: nVIDIA GeForce 256 исполнилось 25 лет

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31 августа 1999 года nVIDIA (так тогда писали название) анонсировала видеокарту GeForce 256, которая была выпущена 11 октября того же года. Рекламируемая как «первый в мире GPU», видеокарта полностью изменила рынок. Термин GPU (сокращение от Graphics Processing Unit) также предложен NVIDIA.

Революционным изменением в GeForce 256 стало добавление функции трансформации и освещения (T&L) непосредственно в GPU. Ранее эти вычисления обрабатывались центральным процессором или отдельным оборудованием. Интеграция T&L в GPU позволила NVIDIA снизить затраты и повысила производительность по сравнению с традиционными 3D-ускорителями. Благодаря архитектурному скачку и оптимизированному программному обеспечению NVIDIA удалось превзойти конкурентов.

«Перший у світі GPU»: nVIDIA GeForce 256 виповнилося 25 років

Как говорит соучредитель компании Крис Малаховски, на момент выпуска GeForce 256 у NVIDIA было 35 конкурентов. Некоторые компании NVIDIA приобрела, другие ушли с рынка — выжила только ATI, которую приобрела AMD. Сегодня на рынке GPU есть Intel, AMD и Qualcomm, но NVIDIA доминирует. Со времен GeForce 256 графические процессоры значительно улучшились, теперь они оснащены блоками кодирования видео, трассировки лучей и тензорными ядрами. Они имеют решающее значение в играх, профессиональной визуализации, облачных вычислениях и сфере искусственного интеллекта.

«Перший у світі GPU»: nVIDIA GeForce 256 виповнилося 25 років

GeForce 256 имела память SDR, но позже была обновлена до DDR, видеокарта поддерживала DirectX 7.0. Чип имел 23 млн транзисторов — за 25 лет их количество выросло в 3300 раз в GeForce RTX 4090, а объем памяти увеличился в 768 раз.

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Источник: VideoCardz

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