Как выглядит и что предлагает обновленное приложение для фото и видео в Windows 11

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Редактор The Verge Том Уоррен протестировал обновленное приложение для работы с фотографиями и видео в Windows 11, которое сейчас доступно только участникам программы Windows Insider в канале Dev.

По аналогии с другими частями ОС, интерфейс приложения был полностью переделан в соответствии с новым оформлением Windows 11 — и включает ряд улучшений для более удобной навигации по библиотеке.

Одним из наиболее заметных изменений стала новая горизонтальная шкала в нижней части основного окна просмотра фотографий с миниатюрами всех фотографий в определенной папке, коллекции или альбоме.

Также разработчики добавили возможность просмотра нескольких фото одновременно. Она может оказаться весьма полезной, когда нужно быстро распределить по папкам большое количество накопившегося фотоматериала.

Microsoft еще сильнее упростила интерфейс приложения в Windows 11 по сравнению с версией в Windows 10, которую тоже не была перегруженной разными элементами — при желании можно закрыть панель инструментов и ленту с миниатюрами фото, чтобы сосредоточиться на просмотре фотографий.

Разработчики добавили поддержку сторонних фоторедакторов, которые можно запустить прямиком из панели инструментов. Среди поддерживаемых приложений — Adobe Photoshop Elements, Corel PaintShop Pro и Affinity Photo.

Редактор The Verge обратил внимание на то, что встроенный инструмент обрезки видео не имеет нативной поддержки 60 fps и конвертирует ролики в 30 fps, и выразил надежду на исправление этого недостатка к релизу.

Накануне Microsoft сообщила о покупке онлайн-редактора видео Clipchamp. Windows 11 выйдет 5 октября 2021 года, а пользователи Windows 10 смогут обновить систему бесплатно.