Как выглядит и что предлагает обновленное приложение для фото и видео в Windows 11
Редактор The Verge Том Уоррен протестировал обновленное приложение для работы с фотографиями и видео в Windows 11, которое сейчас доступно только участникам программы Windows Insider в канале Dev.
- По аналогии с другими частями ОС, интерфейс приложения был полностью переделан в соответствии с новым оформлением Windows 11 — и включает ряд улучшений для более удобной навигации по библиотеке.
- Одним из наиболее заметных изменений стала новая горизонтальная шкала в нижней части основного окна просмотра фотографий с миниатюрами всех фотографий в определенной папке, коллекции или альбоме.
- Также разработчики добавили возможность просмотра нескольких фото одновременно. Она может оказаться весьма полезной, когда нужно быстро распределить по папкам большое количество накопившегося фотоматериала.
- Microsoft еще сильнее упростила интерфейс приложения в Windows 11 по сравнению с версией в Windows 10, которую тоже не была перегруженной разными элементами — при желании можно закрыть панель инструментов и ленту с миниатюрами фото, чтобы сосредоточиться на просмотре фотографий.
- Разработчики добавили поддержку сторонних фоторедакторов, которые можно запустить прямиком из панели инструментов. Среди поддерживаемых приложений — Adobe Photoshop Elements, Corel PaintShop Pro и Affinity Photo.
- Редактор The Verge обратил внимание на то, что встроенный инструмент обрезки видео не имеет нативной поддержки 60 fps и конвертирует ролики в 30 fps, и выразил надежду на исправление этого недостатка к релизу.
Накануне Microsoft сообщила о покупке онлайн-редактора видео Clipchamp. Windows 11 выйдет 5 октября 2021 года, а пользователи Windows 10 смогут обновить систему бесплатно.
Microsoft объявила дату релиза Windows 11 — новая ОС будет доступна с 5 октября