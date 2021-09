Microsoft купила Clipchamp — для улучшения редактирования видео в Windows

В июле компания Clipchamp, основанная в 2013 году в Австралии, сообщила о 17 млн зарегистрированных пользователей из более чем 390 тысяч компаний; в число ее партнеров входят Deloitte, Google и Dell.

Теперь Microsoft собирается добавить Clipchamp в планы Microsoft 365 и, вероятно, даже в саму Windows.

Пратли также упоминает, что «он отлично подходит для Microsoft Windows». То есть, в будущем Microsoft может интегрировать Clipchamp и в Windows. Сейчас Clipchamp доступен на Windows как отдельное приложение Microsoft Store, но нынешние инструменты редактирования видео в ОС, мягко говоря, не впечатляют возможностями. Ситуация может улучшиться с запуском Windows 11 и потенциальной интеграцией Clipchamp в будущем.

Незадолго до объявления о покупке Clipchamp глава направления Windows Панос Панай тизерил новое приложение для работы с фотографиями в Windows 11 с более совершенными инструментами для редактирования фотографий и видео.

Pumped to share another #Windows11 first look with you — the beautifully redesigned #PhotosApp is coming soon to #WindowsInsiders pic.twitter.com/hraNJAo9iF

— Panos Panay (@panos_panay) September 7, 2021