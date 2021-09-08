Microsoft купила Clipchamp — для улучшения редактирования видео в Windows

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В июле компания Clipchamp, основанная в 2013 году в Австралии, сообщила о 17 млн зарегистрированных пользователей из более чем 390 тысяч компаний; в число ее партнеров входят Deloitte, Google и Dell.

Теперь Microsoft собирается добавить Clipchamp в планы Microsoft 365 и, вероятно, даже в саму Windows.

«Как веб-приложение, которое использует всю мощь вашего ПК, Clipchamp идеально подходит для расширения облачных рабочих инструментов в Microsoft 365 для частных лиц, семей, школ и предприятий» Крис Пратли, вице-президент по корпоративным связям медиагруппы Microsoft Office

Пратли также упоминает, что «он отлично подходит для Microsoft Windows». То есть, в будущем Microsoft может интегрировать Clipchamp и в Windows. Сейчас Clipchamp доступен на Windows как отдельное приложение Microsoft Store, но нынешние инструменты редактирования видео в ОС, мягко говоря, не впечатляют возможностями. Ситуация может улучшиться с запуском Windows 11 и потенциальной интеграцией Clipchamp в будущем.

Незадолго до объявления о покупке Clipchamp глава направления Windows Панос Панай тизерил новое приложение для работы с фотографиями в Windows 11 с более совершенными инструментами для редактирования фотографий и видео.

Pumped to share another #Windows11 first look with you — the beautifully redesigned #PhotosApp is coming soon to #WindowsInsiders pic.twitter.com/hraNJAo9iF — Panos Panay (@panos_panay) September 7, 2021

Текущее стандартное приложение для работы с фотографиями в Windows 10 умеет редактировать видео, но предлагает примитивный набор инструментов и даже близко не дотягивает до возможностей редактирования, доступных в Clipchamp.

Clipchamp сочетает комбинацию шаблонов и библиотеку фильтров, переходов, стандартных медиафайлов и стилей, позволяя создавать видео с поддержкой многодорожечного звука и удобным редактированием. Приобретение Clipchamp, похоже, является частью новой стратегии Microsoft с упором на творчество и ориентированных на потребителей приложений.

Недавно Microsoft наняла бывшего топ-менеджера Uber на должность главы направления потребительских приложений. Несколькими месяцами ранее гендиректор Microsoft Сатья Наделла заявил, что «следующие 10 лет будут посвящены как творчеству, так и потреблению и сообществу вокруг него».