Камера смартфона Galaxy Note20 Ultra заняла 10-е место в рейтинге DxOMark





Специалисты DxOMark протестировали новый смартфон Samsung Galaxy Note20 Ultra и оценили работу его камер. При этом устройство набрало 121 балл и расположилось на 10-й строчке рейтинга лучших камер смартфонов DxOMark. Эта модель оказалась в рейтинге на одну строчку ниже устройства Galaxy S20 Ultra.

Несмотря на то, что камера является незаурядной и часто обеспечивает хороший результат, не обошлось без нареканий. В частности, при съёмке наблюдаются противоречивая работа зума, заметные шумы при съёмке в условиях слабой освещённости, некоторые сбои в работе автофокуса.

Что касается положительных моментов, то команда DxOMark отметила отличный результат при съёмке широкоугольным и сверхширокоугольным модулями с яркими снимками, точной экспозицией и быстрой автофокусировкой. Портретные снимки также были первоклассными, почти такими же, как у S20 Ultra. Результаты работы телефото модуля уже выглядели не столь впечатляющими. После преодоления отметки 4-кратного увеличения наблюдалась потеря детализации. Ночные снимки были хорошими, с хорошей выдержкой, сохранением цвета и деталей.

При съёмке видео наилучший результат достигается при разрешении 4K и частоте 30 кадров в секунду. Вместе с тем, общий результат работы камеры при записи видео немного не дотянул до качества, которое обеспечивают другие доступные на рынке флагманские устройства, такие как Galaxy S20 Ultra, Xiaomi Mi 10 Ultra и iPhone 11 Pro Max.

Источник: gsmarena