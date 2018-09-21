Канадская компания «TIU Canada» начала строительство солнечной электростанции на 13,5 МВт в Николаевской области

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Компания «TIU Canada» начала строительство новой солнечной электростанции «Vita Solar» возле села Калиновка Николаевской области. Станция займет площадь в 20,2 га, ее максимальная мощность составит 13,5 МВт. В проекте используются солнечные панели «Longi Solar» и инверторы «SMA», подрядчиком выступает компания «Helios Strategia».

«Мы очень тщательно подошли к выбору новой локации для строительства солнечной электростанции и пришли к выводу, что технически и логистически — это был лучший вариант из всех пока нам доступных» — заявила региональный директор компании «TIU Canada» в Украине, Валентина Белякова.

Николаевская область Украины имеет один из самых высоких показателей солнечной радиации в Украине. Замеры в Калиновке показали, что ее уровень составляет 1551 кВт/м2. В результате новая солнечная станция позволит уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу на 18,212 тонны ежегодно.

«Солнечная станция ​​будет введена в эксплуатацию до конца текущего года и сможет начать работу не позднее января 2019 года», — отметил президент« Refraction Asset Management, материнской компании «TIU Canada», Майкл Юркович.

Отметим, что компания «TIU Canada» начала свою деятельность в Украине в июне 2017 года, когда было начато строительство солнечной электростанции в Никополе. Всего канадцы собираются построить в Украине пять новых солнечных электростанций суммарной мощностью более 90 МВт за 94 млн евро. «TIU Canada» принадлежит инвестиционной компании «Refraction Asset Management», которая находите в Калгари, провинция Альберта (Канада).

Источник: TIU Canada