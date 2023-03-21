Канадский суд отклонил коллективный иск к Electronic Arts в части «незаконных азартных игр», оставив в расмотрении часть о «мошенничестве»

Канадский судья считает утверждение о том, что лутбоксы в играх EA представляют собой «незаконные игры», «обречено на провал». При этом судья Флеминг разрешил рассмотрение коллективного иска на основании обвинения в том, что лутбоксы в играх EA могут трактоваться как «обманные действия или методы».

Истец Марк Сазерленд обвинил Electronic Arts в «обманных и недобросовестных действиях» в соответствии с Законом Британской Колумбии о деловой практике и защите прав потребителей. Он подал иск от имени всех жителей Британской Колумбии, которые заплатили за лутбоксы в более чем 70 играх EA с 2008 года.

В рамках иска Сазерленд утверждает, что, продавая лутбоксы, EA «участвовала в незаконных играх или азартных играх», что является нарушением «множества пунктов, предусмотренных частью седьмой Уголовного кодекса». Судья пришел к выводу, что иск Сазерленда о «мошеннических действиях» может быть рассмотрен. Однако часть иска, касающаяся азартных игр, не принята к рассмотрению.

Истец утверждал, что есть возможность продавать лутбоксы на сторонних торговых площадки. Однако судья отметил, что лутбоксы официально разрешено продавать только на внутренних аукционах EA в обмен на виртуальную валюту [то, что люди делают вне их, таким образом не входит в зону ответственности EA – ред.].

«Следовательно, нет никакой перспективы получить или потерять что-либо, имеющее реальную ценность, на внутренних аукционах ответчиков, — заявил судья. — В отличие от фишки казино, виртуальную валюту и виртуальные предметы в лутбоксах нельзя «обналичить» для получения денег. … Учитывая, что пари или ставка должны включать шанс выиграть или проиграть реальные деньги или ценность в денежном эквиваленте, на мой взгляд, только утверждение о покупке и продаже виртуальных предметов через сторонние торговые площадки может поддержать этот элемент… Не предполагается, что ответчики публиковали, продвигали, распространяли или продавали их [лутбоксы или предметы из них] для каких-либо целей, связанных с этими торговыми площадками».

В результате судья Флеминг заключает, что у аргумента «нет разумных шансов на успех». Он добавил:

«С самого начала центральное место в заявлении г-на Сазерленда, и все же в корне ошибочное как с фактической, так и с юридической точки зрения, я не дал бы разрешения на внесение поправок в этот аспект иска. Признавая мою контрольную функцию на данном этапе разбирательства, я рассматривать снятие этого аспекта иска в интересах эффективного и справедливого судебного разбирательства».

В заявлении EA говорится: «Мы рады, что суд первой инстанции отклонил в соответствии с законом обвинения в незаконных играх. Решение суда подтверждает нашу позицию о том, что ничто в наших играх не является азартными играми».

Источник: Games Industry