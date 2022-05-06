Капсула SpaceX Dragon благополучно вернула экипаж Crew-3 с МКС на Землю

Четыре члена миссии Crew-3 вернулись на Землю в пятницу с Международной космической станции (МКС), успешно достигнув вод Мексиканского залива у побережья Флориды (США).

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Капсула Dragon приводнилась в назначенное время, 00:43 по местному времени (7:43 по Киеву), и вскоре после этого экипаж начал посадку на лодки спасательных групп, ожидавших их в гавани.

And… splashdown! Dragon has safely made it home with precious cargo aboard: four #Crew3 astronauts! Now they wait for the recovery vehicle, which is named after Shannon Walker, mission specialist for the first crewed @SpaceX mission to the @Space_Station: pic.twitter.com/VDDXdsxkbH — NASA (@NASA) May 6, 2022

Астронавты NASA Кайла Бэррон, Раджа Чари и Том Маршберн, а также астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер завершили 24-часовой спуск, проведя почти шесть месяцев на орбитальной лаборатории, куда они прибыли 11 ноября прошлого года.

Маршберн, командир миссии, совершил свой третий космический полет, в то время как остальные три члена экипажа были в космосе впервые. Crew-3, который, как следует из названия, является третьим пилотируемым оперативным полетом, который SpaceX отправила в космос.

За время пребывания на МКС они провели более сотни научных проектов, помимо трех выходов в открытый космос; Бэррон и Чари по два раза каждый, а Маршберн и Маурер совершили по одной прогулке.

Помимо выходов на замену солнечных батарей станции, участники миссии проводили различные исследования, в том числе изучая сложные процессы выращивания и прорастания, результаты которых будут полезны для будущих длительных космических путешествий.

The #Crew3 mission is officially complete! After launching from Kennedy on Nov. 10, 2021, @SpaceX‘s Dragon Endurance splashed down off the coast of Florida today at 12:43am ET, bringing @Astro_Raja, @AstroMarshburn, Kayla Barron, and @Astro_Matthias home: https://t.co/wGNaM6g04x pic.twitter.com/48fiA9sNca — NASA’s Kennedy Space Center (@NASAKennedy) May 6, 2022



Члены миссии Crew-3 возвращаются домой после смены Crew-4, экипаж которого прибыл в орбитальную лабораторию на борту новой капсулы Dragon 27 апреля на очередную шестимесячную смену на станции.

В Crew-4 входят астронавты Кьелл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также итальянка Саманта Кристофоретти из Европейского космического агентства (ЕКА).

Члены Crew-4 присоединились к 67-й экспедиции всего через три дня после возвращения Ax-1 на Землю, первой полностью частной миссии по достижению космической станции, которую возглавил бывший астронавт NASA испанского происхождения Мигель Лопес Алегрия.

Корабль Ax-1, координируемый частной компанией из Хьюстона (США) Axiom Space, стартовал с мыса Канаверал во Флориде и 9 апреля прибыл на МКС, где его четыре члена экипажа провели две недели, выполняя научные исследования.

19 мая Boeing планирует запуск с мыса Канаверал, Флорида, ракеты Atlas V, вторую беспилотную миссию, в которой частная фирма надеется успешно отправить свой корабль Starliner на МКС.