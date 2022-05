Капсула SpaceX Dragon благополучно вернула экипаж Crew-3 с МКС на Землю

Четыре члена миссии Crew-3 вернулись на Землю в пятницу с Международной космической станции (МКС), успешно достигнув вод Мексиканского залива у побережья Флориды (США).

Капсула Dragon приводнилась в назначенное время, 00:43 по местному времени (7:43 по Киеву), и вскоре после этого экипаж начал посадку на лодки спасательных групп, ожидавших их в гавани.

And… splashdown! Dragon has safely made it home with precious cargo aboard: four #Crew3 astronauts!

Now they wait for the recovery vehicle, which is named after Shannon Walker, mission specialist for the first crewed @SpaceX mission to the @Space_Station: pic.twitter.com/VDDXdsxkbH

— NASA (@NASA) May 6, 2022