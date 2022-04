SpaceX отправила на МКС космический корабль Crew Dragon-4 с четырьмя астронавтами

Утром 27 апреля SpaceX отправила на Международную космическую станцию (МКС) корабль Crew Dragon-4 с четырьмя астронавтами на борту. Как обычно, наблюдать за запуском от начального подготовительного этапа можно было в прямой трансляции SpaceX или на сайте NASA.

SpaceX Crew-4 — седьмой пилотируемый полет Crew Dragon 2 и четвертая штатная миссия SpaceX по смене экипажа МКС в рамках действующего контакта с NASA и ее программы Commercial Crew Program, направленной на поддержку частных компаний, занимающихся разработкой космического транспорта. Для миссии Crew-4 компания SpaceX использовала восстановленную первую степень ракеты Falcon 9 с инвентарным номером B1067 (этот запуск стал для него четвертым и это впервые для Commercial Crew используется ступень, ранее уже трижды летавшая в космос) и полностью новая капсула Crew Dragon C212.1 Freedom.

Запуск начался в 07:52 по времени Восточного побережья США (10:54 по Киеву) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. По уже отработанной схеме, через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска совершил посадку на новейшую плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

