SpaceX отправила на МКС космический корабль Crew Dragon-4 с четырьмя астронавтами

Утром 27 апреля SpaceX отправила на Международную космическую станцию (МКС) корабль Crew Dragon-4 с четырьмя астронавтами на борту. Как обычно, наблюдать за запуском от начального подготовительного этапа можно было в прямой трансляции SpaceX или на сайте NASA.

SpaceX Crew-4 — седьмой пилотируемый полет Crew Dragon 2 и четвертая штатная миссия SpaceX по смене экипажа МКС в рамках действующего контакта с NASA и ее программы Commercial Crew Program, направленной на поддержку частных компаний, занимающихся разработкой космического транспорта. Для миссии Crew-4 компания SpaceX использовала восстановленную первую степень ракеты Falcon 9 с инвентарным номером B1067 (этот запуск стал для него четвертым и это впервые для Commercial Crew используется ступень, ранее уже трижды летавшая в космос) и полностью новая капсула Crew Dragon C212.1 Freedom.

Запуск начался в 07:52 по времени Восточного побережья США (10:54 по Киеву) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. По уже отработанной схеме, через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска совершил посадку на новейшую плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

Falcon 9’s first stage booster has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/vaTkyWpCD5 — SpaceX (@SpaceX) April 27, 2022

Вторая ступень отработала штатно и успешно доставила корабль на запланированную орбиту.

До станции он доберется самостоятельно с помощью собственных двигателей — прибытие запланировано на 28 апреля в 03:15 по киевскому времени. Корабль в автономном режиме стыкуется с узлом IDA-2 модуля «Гармония». В случае нештатной ситуации астронавты могут перехватить контроль и провести стыковку в ручном режиме (ранее SpaceX выпустила браузерный симулятор, предоставив возможность всем желающим попытаться пристыковать корабль к станции шлюза).

Crew Dragon-4 доставит на станцию астронавтов NASA Челла Норвуда Линдгрена, Роберта Хайнса, Джессику Уоткинс, а также Саманту Кристофоретти из Европейского космического агентства (ЕКА). Они присоединятся к основной экспедиции МКС-67 — сейчас на станции находятся экипажи Союз МС-21 (3 космонавта роскосмоса) и Crew Dragon-4 (3 астронавта NASA + 1 ESA). Продолжительность миссии Crew-4 составит около 4,5 месяца.

25 апреля на Землю вернулся экипаж Crew Dragon Ax-1 — первой туристической миссии SpaceX и Axiom на МКС. Из-за неблагоприятной погоды они провели на станции 15 дней вместо запланированных 10 и поэтому запуск Crew Dragon-4 перенесли с 23 апреля на 27 апреля. Экипаж Crew-3, находящийся на станции с ноября 2021 года, вернется на Землю в ближайшую неделю. Также можно упомянуть о втором демонстрационном полете (без екипажа) Boeing CST-100 Starliner — он запланирован на 19 мая.

Осенью SpaceX планирует провести следующую ротацию экипажа МКС в рамках пятой операционной миссии Crew-5 и очередной туристический полет, во время которого экипаж не попадет на МКС, однако сможет выйти в открытый космос.