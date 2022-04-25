Экипаж Crew Dragon Ax-1 — первой туристической миссии SpaceX и Axiom на МКС — вернулся на Землю. Из-за неблагоприятной погоды они провели на станции 15 дней вместо 8

Майкл Лопес-Алегрия, бывший астронавт NASA и сотрудник Axiom, управляющий миссией; бывший пилот израильских ВВС и бизнесмен Эйтан Стиббе; исполнительный директор канадской инвестиционной компании Mavrik Corporation Марк Пати и управляющий партнер американской фирмы Connor Group Ларри Коннор вернулись на Землю.

25 апреля их капсула SpaceX Crew Dragon Endeavour приводнилась в Атлантическом океане недалеко от побережья Флориды. Плохие погодные условия на месте посадки привели к тому, что экипаж был вынужден провести на борту МКС почти на неделю дольше, чем было запланировано. В итоге космические туристы миссии Ax-1 пробыли на орбите Земли 17 дней вместо 10.

Спасательная команда SpaceX добралась до Crew Dragon Endeavour в Атлантическом океане, после чего подняла капсулу и команду на корабль, чтобы доставить на берег. Космические туристы взяли с собой также около 90 килограммов научных и других материалов.

И, пожалуй, самая веселая традиция приводнения Crew Dragon — член спасательной команды SpaceX прыгает из капсулы после закрепления такелажа.

The most fun tradition of Crew Dragon splashdown: The SpaceX recovery team member jumping off the capsule after securing the rigging pic.twitter.com/msRvKTQVBh — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) April 25, 2022

Частная миссия отправилась к Международной космический станции 8 апреля и прибыла туда 9 апреля. Космические туристы должны были провести на орбитальной станции восемь дней (всего 10 дней, с учетом полета). Таким образом, эти четверо стали первыми, кто побывал на МКС в частном порядке в рамках миссии Ax-1, организованной Axiom Space — стартапом, бронирующим отправление со SpaceX и координирующим полеты на МКС с NASA. Стоимость полета в космос — 55 миллионов долларов с одного человека.

Журналист Эрик Бергер отметил, что участие NASA в миссии закончилось спустя 30 минут после отстыковки Crew Dragon Endeavour от МКС.

Axiom Space заказал у SpaceX еще три коммерческие миссии Crew Dragon на МКС в период с 2022 по 2023 годы (Ax-2, командиром которой будет астронавт NASA Пегги Уитсон), Ax-3 и Ax-4.