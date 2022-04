Экипаж Crew Dragon Ax-1 — первой туристической миссии SpaceX и Axiom на МКС — вернулся на Землю. Из-за неблагоприятной погоды они провели на станции 15 дней вместо 8

Майкл Лопес-Алегрия, бывший астронавт NASA и сотрудник Axiom, управляющий миссией; бывший пилот израильских ВВС и бизнесмен Эйтан Стиббе; исполнительный директор канадской инвестиционной компании Mavrik Corporation Марк Пати и управляющий партнер американской фирмы Connor Group Ларри Коннор вернулись на Землю.

25 апреля их капсула SpaceX Crew Dragon Endeavour приводнилась в Атлантическом океане недалеко от побережья Флориды. Плохие погодные условия на месте посадки привели к тому, что экипаж был вынужден провести на борту МКС почти на неделю дольше, чем было запланировано. В итоге космические туристы миссии Ax-1 пробыли на орбите Земли 17 дней вместо 10.

Спасательная команда SpaceX добралась до Crew Dragon Endeavour в Атлантическом океане, после чего подняла капсулу и команду на корабль, чтобы доставить на берег. Космические туристы взяли с собой также около 90 килограммов научных и других материалов.

И, пожалуй, самая веселая традиция приводнения Crew Dragon — член спасательной команды SpaceX прыгает из капсулы после закрепления такелажа.

The most fun tradition of Crew Dragon splashdown: The SpaceX recovery team member jumping off the capsule after securing the rigging pic.twitter.com/msRvKTQVBh

— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) April 25, 2022