Кардиолог обвинил Apple в незаконном использовании его патента в Apple Watch





Технология отслеживания сердечного ритма, реализованная в умных часах Apple Watch может быть крайне полезна и периодически появляются сообщения, что она спасла кому-то жизнь. Однако может оказаться так, что Apple использует её незаконно.

Кардиолог доктор Джозеф Уисел из Университета Нью-Йорка подал судебный иск против компании Apple, в котором он заявляет, что технологический гигант незаконно использует его запатентованный метод выявления мерцательной аритмии в Apple Watch. Доктор Джозеф Уисел утверждает, что он поделился подробностями патента с Apple в сентябре 2017 года, но компания «отказалась вести переговоры добросовестно» и не оставила ему иного выбора, кроме как подать иск в суд. Теперь он намерен запретить компании использовать его запатентованный метод выявления мерцательной аритмии, если она откажется выплачивать ему роялти.

Компания Apple, традиционно, отказалась комментировать информацию по судебному иску.

Компании не привыкать к патентным искам, хотя они часто исходят от патентных троллей, которые либо не разработали какой-то конкретный технологии, либо не собираются внедрять её в реальный продукт. Но в данном случае ситуация совсем иная, так как Джозеф Уисел является изобретателем технологии и вел переговоры с Apple относительно её использования.

Источник: Engadget