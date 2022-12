Титан технологической индустрии Джон Кармак покидает Meta после 9 лет работы

Джон Кармак известный своей работой над проектами виртуальной реальности, а также классическими играми, такими как Doom и Quake, уходит с должности технического консультанта в Meta.

Кармак сначала присоединился к Oculus как технический директор в 2013 году, а в 2014-м и к Meta (тогда еще Facebook), которая приобрела стартап.

В 2019 году он покинул пост технического директора Oculus и стал консультантом гиганта социальных сетей по виртуальной реальности, уделяя Meta лишь 20% своего рабочего времени.

Еще в 2019 году Кармак заявлял, что будет работать над искусственным интеллектом, и только в августе этого года оказалось, что слова об ИИ касались не Meta, а его нового стартапа под названием Keen Technologies.

Сейчас на своей странице в Facebook Кармак сообщил, что покидает компанию полностью и, похоже, экс-консультант не удовлетворен нынешними делами в Meta. Джон пишет, что работа у Цукерберга была для него «борьбой», и хотя у него есть «голос», он недостаточно «убедительный».

Он также сказал, что Meta «сжигает» миллиарды С 2020 года по сентябрь 2022 года Meta потратила $31 млрд на подразделение Reality Labs, работающее над метавселенной. Сумма включает приобретение девяти студий программ виртуальной реальности за последние три года в своем подразделении Reality Labs на создание гарнитур VR и программное обеспечение, а также на свое видение метавселенной. Также Кармак упоминал о внутренних переписках с критикой генерального директора Марка Цукерберга и технического директора Эндрю Босворта.

Босворт отреагировал на увольнение Кармака, поблагодарив его в Twitter.

@ID_AA_Carmack, it is impossible to overstate the impact you’ve had on our work and the industry as a whole. Your technical prowess is widely known, but it is your relentless focus on creating value for people that we will remember most. Thank you and see you in VR.

— Boz (@boztank) December 17, 2022