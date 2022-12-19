Титан технологической индустрии Джон Кармак покидает Meta после 9 лет работы

Джон Кармак известный своей работой над проектами виртуальной реальности, а также классическими играми, такими как Doom и Quake, уходит с должности технического консультанта в Meta.

Кармак сначала присоединился к Oculus как технический директор в 2013 году, а в 2014-м и к Meta (тогда еще Facebook), которая приобрела стартап.

В 2019 году он покинул пост технического директора Oculus и стал консультантом гиганта социальных сетей по виртуальной реальности, уделяя Meta лишь 20% своего рабочего времени.

Курс ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР Ставайте досвідченим фахівцем з фінансів на рівні директора! РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

I am continuing as a consultant with Meta on VR matters, devoting about 20% of my time there. — John Carmack (@ID_AA_Carmack) August 19, 2022

Еще в 2019 году Кармак заявлял, что будет работать над искусственным интеллектом, и только в августе этого года оказалось, что слова об ИИ касались не Meta, а его нового стартапа под названием Keen Technologies.

Сейчас на своей странице в Facebook Кармак сообщил, что покидает компанию полностью и, похоже, экс-консультант не удовлетворен нынешними делами в Meta. Джон пишет, что работа у Цукерберга была для него «борьбой», и хотя у него есть «голос», он недостаточно «убедительный».

«Мы создали что-то очень близкое к правильному», — написал Кармак о Quest 2.

Он также сказал, что Meta «сжигает» миллиарды С 2020 года по сентябрь 2022 года Meta потратила $31 млрд на подразделение Reality Labs, работающее над метавселенной. Сумма включает приобретение девяти студий программ виртуальной реальности за последние три года в своем подразделении Reality Labs на создание гарнитур VR и программное обеспечение, а также на свое видение метавселенной. Также Кармак упоминал о внутренних переписках с критикой генерального директора Марка Цукерберга и технического директора Эндрю Босворта.

Босворт отреагировал на увольнение Кармака, поблагодарив его в Twitter.

“Невозможно переоценить ваше влияние на нашу работу и индустрию в целом. Ваше техническое мастерство широко известно, но больше всего мы запомним вашу неутомимую сосредоточенность на создании ценностей для людей”.

@ID_AA_Carmack, it is impossible to overstate the impact you’ve had on our work and the industry as a whole. Your technical prowess is widely known, but it is your relentless focus on creating value for people that we will remember most. Thank you and see you in VR. — Boz (@boztank) December 17, 2022

Кармак и раньше был недоволен приоритетами Meta в отношении VR. Компания положила конец его «мобильным усилиям», выпустив Samsung Gear VR («мы упустили возможность», — сказал он тогда) и недорогой Oculus Go. Разочарование в компании прозвучало и во время доклада Кармака на Meta Connect в октябре этого года:

«Есть кое-что, на что я сержусь», — заявил Джон.

Он также отметил, что пользователям трудно быстро обновлять гарнитуры, и, казалось, очень скептически отнесся к развитию Horizon Worlds как социальной платформы и решению Meta повысить цены на Quest 2 и представить Quest Pro за 1500 долларов.

«Я всегда четко понимал, что для нас и для внедрения виртуальной реальности важнейшими являются экономически эффективные гарнитуры для массового рынка», — сказал он.

В 1991 году Кармак был соучредителем разработчика id Software, известного такими играми, как Doom, Quake, Wolfenstein 3D и Commander Keen. В 2009 году студию приобрела владелица Bethesda ZeniMax Media. В 2014 году ZeniMax и id подали в суд на Oculus и Палмера Лаки за якобы «незаконное присвоение коммерческой тайны», и в жалобе часто отмечалось, что Кармак помогал Oculus, когда еще был сотрудником ZeniMax. Стороны договорились в 2018 году.

Теперь Кармак сосредоточит свои усилия на Keen Technologies. Вот полное обращение Джона к сотрудникам на его странице в Facebook:

Как уже сообщалось ранее, Meta сокращает 11 тысяч сотрудников. В немалой мере сокращения затронуло технологические отделы и разработчиков аппаратных средств. Компания, несмотря на значительные убытки подразделения виртуальной реальности, падение стоимости компании с $1 трлн до $268 млрд, а также критику проекта виртуальной среды общения Horizon Worlds продолжает делать основную ставку на виртуальную реальность и интерфейсы подключения к ней. Востребованность Horizon Worlds для потребителей призрачна – даже сотрудники Meta не хотят нею пользоваться.

Источник: The Verge