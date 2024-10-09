Квентин Тарантино назвал лучшую кинотрилогию всех времен — и вторую тоже

Тарантино является не только выдающимся режиссером, но и большим и авторитетным киноманом. Он часто оценивает и сравнивает фильмы, современные и других времен, и на этот раз назвал свою любимую кинотрилогию.

Исключительная длинная и детальная память Квентина Тарантино помогла ему стать известным режиссером прямо с должности продавца видеокассет. Он хорошо помнит фильмы разных лет и игру актеров из них. Поэтому когда Тарантино что-то советует, это, как минимум, заслуживает внимания. Сейчас в Голливуде много франшиз и в частности кинотрилогий. Режиссер рассказанный в подкасте, которые считает лучшими.

«Я думаю, что есть только одна трилогия, которая полностью работает до N-й степени, и это «За горсть долларов», «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой». Он делает то, что не удавалось ни одной другой трилогии. Первый фильм потрясающий, но второй фильм настолько хорош и переносит всю идею на настолько большое полотно, что стирает первый. А затем третий делает то же самое со вторым, и этого никогда не происходит. Вы увидите этот большой прыжок с первого на второй, и они на самом деле не приземляются на третий».

Некоторым зрителям, вероятно, нужно напомнить, что так называемая «Долларовая трилогия» — это три вестерна с Клинтом Иствудом итальянского режиссера Серджио Леоне, 1964, 1965 и 1966 годов соответственно. Пожалуй, самые известные спагетти-вестерны.

Другая серия, по мнению Квентина Тарантино, которая могла бы быть первой, но не является трилогией это… анимационные фильмы «История игрушек» / Toy Story (первые три фильма вышли в 1995, 1999 и 2010 годах, четвертый — в 2019).

«В случае с «Историей игрушек» третий просто великолепен. Это один из лучших фильмов, которые я когда-либо видел. И если вы видели два других, это просто ужасно [на фоне третьего]. Но дело в том, что через три года или что-то в этом роде они сделали четвертый. У меня нет желания это видеть. Вы буквально завершили историю настолько идеально, насколько могли, поэтому нет, мне все равно, хорошо ли это».

В своем творчестве Тарантино в значительной степени вдохновляется «Долларовой трилогией» и другими подобными фильмами. Вестернами являются его ленты «Джанго свободный» (2012), «Омерзительная восьмерка» (2015), элементы вестерна можно проследить и в других.

Курс Full-stack developer від Mate academy. Full Stack JavaScript розробник — це суперніндзя, який може з нуля створити сайт. Навчайтесь та отримуйте гарантоване працевлаштування. Отримати знижку на курс

В «Однажды в Голливуде» Тарантино (2019) персонаж Брэда Пита играет в вестернах, его образ в значительной степени перекликается с судьбой Клинта Иствуда и периодом упадка итальянской ветви жанра. Кстати, название ему дал «Однажды на Диком Западе» (1969) — еще один выдающийся фильм Леоне. Его можно было бы считать четвертым в трилогии (иронично, учитывая предыдущий комментарий), если бы режиссеру удалось пригласить актеров, как он хотел.