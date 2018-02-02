Казуо Хираи уйдёт с поста руководителя Sony, его заменит нынешний финансовый директор Кеничиро Йошида

Казуо Хираи, который на протяжении 6 лет занимал пост главного исполнительного директора компании Sony, уйдёт в отставку со своей должности в конце марта этого года. Ему на смену придёт нынешний главный финансовый директор Кеничиро Йошида. Он вступит в должность вместе с началом следующего финансового года .

Вместе с тем, Казуо Хираи не покинет компанию Sony, а перейдёт на должность председателя. Новым главным финансовым директором будет назначен Хироки Тотоки, который в настоящее время руководит мобильным подразделением и занимает пост директора по стратегическим вопросам.

Казуо Хираи нанял на работу Кеничиро Йошиду на должность директора по стратегическим вопросам в то время, когда он сам только возглавил Sony. Совместными усилиями они занялись реструктуризацией компании, которая в то время пребывала в бедственном положении и несколько лет подряд терпела убытки. В результате принятых решений компания закрыла или продала убыточные направления бизнеса, такие как подразделение по выпуску компьютерных устройств VAIO. При этом усилия были сосредоточены на наиболее прибыльных направлениях, таких как игровое подразделение PlayStation и выпуск компонентов.

Источник: The Verge