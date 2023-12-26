Кевин Спейси в интервью Такеру Карлсону: «Netflix существует благодаря мне»

Актер после трехлетнего перерыва вернулся на YouTube, чтобы поздравить фанатов с Рождеством — на этот раз в образе Фрэнка Андервуда из «Карточного домика», который дает интервью Такеру Карлсону.

В семиминутном ролике Спейси (с характерным акцентом Андервуда) сказал Карлсону, что верит в то, что «Netflix существует благодаря ему», ссылаясь на сериал «Карточный домик», который принес ранний успех стриминговой платформе.

«Я поставил их на карту, а они попытались меня закопать», — сказал Спейси и назвал «странным» решение Netflix, который разорвал с ним связи «только из-за обвинения».

Спейси уволили из проекта в 2017-м после многочисленных обвинений в сексуальном насилии. В июле 2023 года суд присяжных в Великобритании признал актера невиновным по всем 12 обвинениям. В 2022-м Кевин выиграл гражданский иск на $40 млн от актера Энтони Рэппа, обвинившего Спейси в «развращении и сексуальных домогательствах», совершенных в 1986 году.

Другая тема, которую затронули участники разговора – традиционные медиа. Такера Карлсона, который известен своей пророссийской позицией, в апреле 2023-го уволили из Fox. В ходе беседы Спейси предложил поработать ведущему в вымышленной компании Андервуда, а Такер спросил актера, считает ли он, что традиционные медиа ответственны за то, что с ним произошло.

«Усердие традиционных медиа оказалось таким, что они просто вырезают и вставляют то, что говорит какой-то «доверенный источник», — сказал Спейси.

Карлсон также спросил, когда Спейси (Андервуд?) вернется к работе, а тот ответил, что нынешнее видео стало стартом для этого.

«Я буду играть любую роль, которую захочет публика», — сказал Спейси.

Источник: Business Insider