Пророссийский ведущий Такер Карлсон, уволенный из Fox News, теперь будет вести шоу в Twitter — Илон Маск сдержанно дистанцировался от него

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон, известный своими симпатиями к россии и путину, анонсировал запуск новой версии своего шоу в Twitter. К сожалению, тележурналист пользуется большой популярностью – видео анонса набрало более 80 млн просмотров.

Курс Machine Learning Engineer. І покажи ChatGPT, хто тут головний . Хочу!

В своем видео экс-ведущий Fox фактически разрекламировал Twitter: «Удивительно, но на сегодня осталось не так много платформ, где разрешена свобода слова. Последний большой [ресурс], оставшийся в мире – единственный – это Twitter. … Это не пристрастный сайт. Здесь разрешено [публиковаться] всем. И мы думаем, что это хорошо».

Илон Маск поспешил заявить, что не заключал каких-либо соглашений с Карлсоном, но приветствует на платформе людей с разными политическими взглядами. Маск сейчас пытается убедить журналистов и других создателей контента публиковать его эксклюзивно в Twitter. В своем сообщении Маск отметил, что любая информация, которая может водить в заблуждение, будет соответствующим образом помечена – и Карлсон не является исключением.

On this platform, unlike the one-way street of broadcast, people are able to interact, critique and refute whatever he or anyone may say. And, of course, anything misleading will get @CommunityNotes. I also want to be clear that we have not signed a deal of any kind… — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023

«На этой платформе, в отличие от улицы с односторонним движением, люди могут взаимодействовать, критиковать и опровергать все, что он или кто-либо может сказать. Я также хочу прояснить, что мы не подписывали никаких соглашений. Такер подчиняется тем же правилам и вознаграждениям, что и все создатели контента. Я надеюсь, что многие другие, особенно левые, также решат стать создателями контента на этой платформе». Курс Бізнес-аналітика Ми навчимо аналізувати бізнес-процеси в IT Наші студенти працюють в Dell та Microsoft Теж так хочу

Личный сайт Карлсона возвещает: «Такер возвращается». На главной странице он изображен в клетчатой ​​рубашке с ружьем в руке.

Такер Карлсон заявил о готовности отказаться от денег, которые телеканал должен ему в связи с разрывом контракта. Хитрость заключается в том, это позволит ведущему избежать запрета на публикацию до 2024 года в связи с соглашением о неконкуренции. В настоящее время адвокат журналиста ведет тяжбу с Fox News об условиях расторжения договора. Урегулирование запрета на конкуренцию позволило бы ему публиковаться в Twitter.

Источник: The Washington Post