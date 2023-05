Пророссийский ведущий Такер Карлсон, уволенный из Fox News, теперь будет вести шоу в Twitter — Илон Маск сдержанно дистанцировался от него

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон, известный своими симпатиями к россии и путину, анонсировал запуск новой версии своего шоу в Twitter. К сожалению, тележурналист пользуется большой популярностью – видео анонса набрало более 80 млн просмотров.

Илон Маск поспешил заявить, что не заключал каких-либо соглашений с Карлсоном, но приветствует на платформе людей с разными политическими взглядами. Маск сейчас пытается убедить журналистов и других создателей контента публиковать его эксклюзивно в Twitter. В своем сообщении Маск отметил, что любая информация, которая может водить в заблуждение, будет соответствующим образом помечена – и Карлсон не является исключением.

On this platform, unlike the one-way street of broadcast, people are able to interact, critique and refute whatever he or anyone may say.

And, of course, anything misleading will get @CommunityNotes.

I also want to be clear that we have not signed a deal of any kind…

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023