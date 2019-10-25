КГГА и Vodafone Украина договорились совместно работать над внедрением проектов Smart City в Киеве

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Киевская городская государственная администрация и оператор мобильной связи Vodafone Украина подписали меморандум о сотрудничестве в рамках концепции «КИЕВ СМАРТ СИТИ 2020».

В результате Киев и Vodafone объединят усилия в реализации проектов в области Smart City. Сотрудничество предполагает внедрение «умных» технологий Vodafone, успешно применяющихся в европейских городах, в систему муниципального управления и социальные сферы общественной жизни.

В частности, Департамент ИКТ исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) и Vodafone Украина приступают к совместной работе по следующим направлениям:

транспортное планирование с применением big data аналитики, мониторинг работы транспорта и реализация проекта «Умная дорога»;

развитие цифровой информационной инфраструктуры города и цифрового туризма

экологический мониторинг;

экологический мониторинг; внедрение IoT-решений для организации, планирования и деятельности коммунальных служб Киева;

внедрение безналичных способов оплаты в городском пассажирском транспорте города с помощью мобильных рассчетов;

внедрение программы Cashless city;

Решения будут реализованы на базе европейской IoT-платформы Vodafone по примеру Лондона, Амстердама, Мюнхена и Лиссабона, с применением «умных» технологий Vodafone, разработанных в глобальных R&D-центрах оператора, а также собственных разработок украинского Vodafone.

«В прошлом году в Украине произошла технологическая революция. Она связана с появлением 4G и Интернета вещей в Украине. Активное внедрение таких решений способствует аггрегации большого количества оцифрованных данных (big data). Новые технологии способны полностью поменять процесс городского планирования, мониторинга всех систем города и реагирования на чрезвычайные ситуации. Они позволяют принимать мгновенные и математически точные решения. На данном этапе, когда технологическая среда только формируется, мы готовы поддержать Kyiv Smart City и задействовать для этого собственные разработки и международный опыт Vodafone», – отметил Андрей Большаков, директор кластера Центр Vodafone Украина.

Напомним, что в конце прошлого года Vodafone Group и Vodafone Украина подписали договор об использовании глобальной IoT-платформы Vodafone в Украине. А уже в середине лета текущего года Vodafone успешно протестировал в Киеве собственную сеть интернета вещей (NB-IoT).

Источник: Vodafone Украина