КП «Информатика» раскрыла подробности модуля распознавания лиц в системе видеонаблюдения Киева: разработка китайской Hikvision, онлайн и оффлайн режимы работы, удаление фото на 31 день и т.д.

В конце прошлой недели мы рассказали о том, что столичное коммунальное предприятие «Информатика» начало тестировать новый аналитический модуль видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный город». Сегодня представители проекта раскрыли больше подробностей о новой системе.

Итак, модуль действует на базе программно-аппаратного комплекса противодействия угрозам в рамках масштабирования столичного проекта «Безопасный город» (Kyiv Smart Safe City). Он способен фиксировать изображение с любой камеры сети, после чего за несколько секунд сравнивает полученную информацию с существующей базой правонарушителей, созданной правоохранительными органами. Если система фиксирует визуальную схожесть между изображением в базе розыска и разыскиваемым злоумышленником, оператор сразу получает тревожный сигнал. Следовательно, правоохранители смогут быстрее отслеживать опасных преступников.

Модуль распознавания — аппаратно-программный. Он является частью интегрированного комплекса Единого центра обработки данных (ЦОД) в Киеве. Аппаратная часть — разработка компании Hikvision, программная часть — подразделения компании Hikvision, занимающейся созданием системы Sky Net. На сегодняшний день данная разработка используется в 16-ти крупнейших городах Китая.

В состав нового аналитического модуля распознавания лиц входит аналитическая система и база данных, состоящая из списка разыскиваемых людей. Система имеет два режима работы: онлайн и оффлайн. В режиме онлайн модуль сравнивает изображение в режиме реального времени. Поиск оффлайн позволяет искать людей в базе, созданной правоохранительными органами по фотороботу.

Система работает так: камеры фиксируют лицо человека, эти данные остаются в архиве. С помощью полученного с камер фоторобота правонарушителя, система анализирует базу данных и находит нужного человека. В системе можно настроить параметры, например «человек в шапке», «человек в очках», «темный цвет волос», а также возраст или пол. Средний коэффициент совпадения фоторобота с полученным фото с камеры — 95%. Мировая практика показывает, что при уровне 80% уже можно делать выводы об успешном исходе поиска.

«Благодаря таким параметрам камера будет предлагать различные варианты, а система будет анализировать базу данных и быстро найдет нужного человека. Программное обеспечение нового аналитического модуля способно оперативно предоставлять информацию оператору и таким образом, система может предотвратить многие преступления. Модуль разработан с целью облегчения работы силовиков и быстрого поиска злоумышленников. В прошлом году полиция сообщила, что в Киеве в течение года с помощью камер наблюдения раскрыли более 2,5 тысячи преступлений» — прокомментировал Юрий Назаров, директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

В соответствии с пунктом 8.1 «Положения о комплексной системе видеонаблюдения города Киева», доступ к информации системы предоставлен должностным лицам Министерства внутренних дел Украины, Центральному органу управления Национальной полиции Украины, Главному управлению Национальной полиции в Киеве и его территориальными подразделениям. Следовательно, видео с места события можно получить только после запроса в указанные структуры. Полученные с видеокамер данные хранятся в городском центре обработки данных (ЦОД) до 30 календарных дней, на тридцать первый день они автоматически уничтожаются в соответствии с пунктом 9.2 «Положения о комплексной системе видеонаблюдения города Киева».

На сегодня в рамках общегородской системы видеонаблюдения «Безопасный город» работает более 6000 камер. В киевском метрополитене завершается установка 198 камер видеонаблюдения на входах и выходах вестибюлей метро. Проект «Безопасный город» создан для усиления безопасности киевлян, контроля работы коммунальных служб, а также для управления трафиком в городе. В дальнейшем к системе подсоединен пожарную, спасательную, медицинскую, дорожную и другие коммунальные и государственные службы. В пилотном режиме было установлено более 200 обзорных камер с новым аналитическим модулем распознавания лиц.

Источник: КП «Информатика»