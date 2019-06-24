Всемирный банк разработает варианты маршрутов и видов общественного транспорта для скоростного коридора на Троещину (Troyeshina Rapid Transit, TRT)

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Мэр Киева Виталий Кличко подписал соглашение между КГГА и Международной финансовой корпорацией (IFC), которая входит в структуру Всемирного банка, о предоставлении консультативных услуг в сфере развития транспортной инфраструктуры Киева, в частности, по вопросу создания скоростного транспортного коридора на Троещину (TRT, Troyeshina Rapid Transit).

Специалисты Всемирного банка разработали рекомендации по улучшению транспортной системы Киева. Власти города и представители IFC вместе готовы разработать технико-экономическое обоснование для детального плана скоростного коридора на Троещину, осуществить техническую, финансовую и экономическую оценку вариантов реализации проекта «Платформа городов Европы и Центральной Азии».

«Для нас очень важно создать оптимальную транспортную модель, которая сможет улучшить сообщение между различными районами столицы. И в этом направлении мы рады сотрудничать и использовать опыт наших партнеров, мировой опыт, чтобы максимально эффективно использовать те возможности, которые есть в нашем городе. Мы говорим о системе TRT (Troyeshina Rapid Transit)», — рассказал Виталий Кличко.

В результате Международная финансовая корпорация предоставит КГГА отчет о целесообразности развития Троещинского скоростного транспортного коридора, который будет включать в себя технологические альтернативные варианты и инфраструктурные решения, финансовые характеристики, экологические и социальные вопросы, план эксплуатации и управления.

По некоторым данным, проект Troyeshina Rapid Transit будет представлять собой не BRT (Bus rapid transit) и не Tram-Train (трамвай-электричка) в чистом виде, на начальном этапе будет рассмотрено 5-6 вариантов трасс и типов подвижного состава.

Напомним, что впервые о выделенном «скоростном коридоре» для общественного транспорта с Троещины в центр КГГА заявила еще в 2016 году. В конце прошлого года стало известно, что столичные власти совместно со Всемирным банком работает над проектом «скоростного коридора» на Троещину, на ТЭО готовы потратить $1 млн грантовых средств.

Источник: КГГА