КГГА работает над созданием геоинформационной системы для анализа происходящего на столичных дорогах, включая ДТП, пробки и парковку

Специалисты департамента транспортной инфраструктуры КГГА работают над созданием геоинформационной системы, которая позволит анализировать все процессы на столичных дорогах, сообщил директор департамента Сергей Симонов.

По его словам, база данных технических средств регулирования дорожного движения будет включать все киевские светофоры, дорожные знаки, пешеходные переходы, дорожную разметку и ограждение, остановки городского транспорта, объекты наружной рекламы и тому подобное.

«С помощью видеоизображения можно будет увидеть неправильно припаркованные авто или фиксировать ДТП, чтобы своевременно организовать пути объезда и избежать создания дорожных заторов», — рассказал Сергей Симонов.

Он отметил, что систему создадут на базе Центра организации и безопасности дорожного движения г. Киев. Работники центра уже провели эксперимент на территории жилого массива «Русановка», который на практике доказал необходимость создания такой базы данных.

Напомним, что в Киеве уже функционирует Центр обработки данных комплексной системы «Безопасная столица». На данный момент к нему подключено окоо 4000 камер (всего планируется установить порядка 8000 камер), а для эффективного сбора и анализа информации создана облачная платформа общей емкостью 11 тысяч каналов, которая обеспечивает непрерывную запись видеоданных.

Источник: КГГА