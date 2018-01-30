KGI Securities: Радикально обновленный бюджетный смартфон iPhone SE 2 не выйдет в 2018 году, так как Apple сосредоточилась на разработке флагманских моделей

Первые слухи о бюджетном смартфоне iPhone SE 2 появились еще летом прошлого года. Аналитики, специализирующиеся на прогнозах о будущих моделях Apple, предсказывали появление новинки уже в марте 2018 года, а инсайдеры публиковали фотографии элементов корпуса будущего смартфона. И вот, когда дело казалось практически решенным, один из наиболее известных мобильных аналитиков Мин-Чи Куо заявил, что очень сильно сомневается в скором выходе iPhone SE 2 и радикальном улучшении его характеристик.

По его данным, Apple сейчас полностью занята разработкой двух улучшенных аппаратов iPhone X (2018) и iPhone X Plus (2018), а также бюджетной моделью с LCD-экраном. У компании просто нет свободных ресурсов, чтобы уделить достаточно много времени на полную переработку бюджетной модели iPhone SE и ее выпуск во втором квартале 2018 года.

При этом, если Apple каким-то чудом все же найдет время на выпуск iPhone SE 2 в этом году, то скорее всего это произойдет ближе к концу года, а сама модель станет просто слегка улучшенным вариантом своей предшественницы, с тем же дизайном, более быстрым процессором и более низким ценником.

Ранее ходили слухи о том, что iPhone SE 2 может получить безрамочный дизайн в стиле линейки iPhone X, поддержку Face ID, беспроводной зарядки и др. В одной из утечек даже называли точные характеристики новинки: процессор Apple A10 Fusion, 2 ГБ оперативной памяти, выбор объема хранилища между 32 ГБ и 128 ГБ, набор из камер на 5 Мп и 12 Мп, а также батарея на 1700 мАч.

Напомним, что Apple iPhone SE представляет собой обновление бестселлера iPhone 5S, он оснащается таким же 4-дюймовым экраном с разрешением 1136×640 точек, но более продвинутой аппаратной начинкой на основе процессора Apple A9, вдвое большим объемом ОЗУ (2 ГБ вместо 1 ГБ) и другими улучшениями. Спустя год после анонса компания Apple удвоила объем хранилища данных iPhone SE с первоначальных 16 ГБ и 64 ГБ до соответственно 32 ГБ и 128 ГБ, а также снизила стоимость – цены снизились с $399 и $499 до $349 и $449.

Источник: GSMarena