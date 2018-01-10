В сеть попала фотография стеклянной задней крышки Apple iPhone SE 2. Фанаты решили, что это доказательство наличия в смартфоне беспроводной зарядки

Еще в прошлом году прошли слухи о выходе второго поколения бюджетного смартфона iPhone SE 2 в начале 2018 года, а теперь появилась первая информация о дизайне и возможностях этой модели. На днях в китайской социальной сети weibo опубликовали фотографию задней крышки еще не анонсированного смартфона Apple, при этом особый интерес представляет не дизайн, а материал крышки.

Судя по внешнему виду крышек и документам, на фоне которых они сфотографированы, задняя панель iPhone SE 2 будет выполнена их стекла. При этом по мнению инсайдеров речь идет не просто об унификации с остальными смартфонами Apple 2018-го модельного года (iPhone 9/9 Plus, iPhone X/X Plus), которые практически гарантированно получат стеклянные крышки. Источники утечки предполагают, что этот факт прямо указывает на то, что Apple решила добавить функцию беспроводной зарядки даже в самый доступный смартфон.

Обновленные данные из цепочки поставок свидетельствуют о том, что iPhone SE 2 получит 4,0 или 4,2-дюймовый дисплей, основную камеру на 12 Мп и фронтальную на 5 Мп. В качестве аппаратной платформы будет использован четырехъядерный процессор Apple A10 Fusion, знакомый фанатам бренда по модели Apple iPhone 7 и аккумулятор на 1700 мАч. Объем оперативной памяти скорее всего составит 2 ГБ, на выбор покупателям предложат две версии с 32 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти со стартовой стоимостью $400.

Напомним, что Apple iPhone SE представляет собой обновление бестселлера iPhone 5S, он оснащается таким же 4-дюймовым экраном с разрешением 1136×640 точек, но более продвинутой аппаратной начинкой на основе процессора Apple A9, вдвое большим объемом ОЗУ (2 ГБ вместо 1 ГБ) и другими улучшениями. Спустя год после анонса компания Apple удвоила объем хранилища данных iPhone SE с первоначальных 16 ГБ и 64 ГБ до соответственно 32 ГБ и 128 ГБ, а также снизила стоимость – цены снизились с $399 и $499 до $349 и $449.

Источник: PhoneArena