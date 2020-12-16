Khronos выпустила обновленный Vulkan SDK с полноценной поддержкой рейтрейсинга — реалистичные тени и отражения в играх без привязки к платформе





Консорциум Khronos, занимающийся разработкой отраслевых стандартов и спецификаций интерфейсов прикладных программ, выпустил Vulkan SDK версии 1.2.162.0 — обновленной версию инструментария для разработчиков для одноименного графического API. Главное нововведение — расширения Vulkan Ray Tracing, обеспечивающие реализацию различных эффектов рейтрейсинга за счет использования специализированных графических ядер.

Графический API Vulkan — кроссплатформенный аналог API DirectX 12 от Microsoft. Он совместим с видеокартами NVIDIA, AMD, а также GPU игровых консолей PS5, Xbox Series S|X и Nintendo Switch. Этим открытый API Vulkan выгодно отличается от DirectX 12, который не «дружит» с Sony, Nintendo и ПК на Linux. До появления Vulkan Ray Tracing основным способом реализации эффектов рейтрейсинга являлся DirectX Ray Tracing (DXR), являющийся частью пакета DirectX 12 Ultimate, совместимого с GPU NVIDIA GeForce RTX 20-й и 30-й серий, AMD Radeon RX 6000 и Xbox Series S|X.

Справедливости ради, добавить эффекты аппаратной трассировки лучей в реальном времени в проекты с API Vulkan можно было и раньше, но реализация подразумевала задействование внешних библиотек (читай: проприетарных расширений NVIDIA) и разного рода ухищрений. Теперь же все работает «прямо из коробки». Более того, есть простая и удобная возможность перенести трассировку из версии игры для DirectX 12. Универсальный API для всех игровых платформ расширяет возможности разработчиков, позволяя им создавать игры нового поколения без привязки к оборудованию.

Графический драйвер Radeon Adrenalin 20.11.3 с поддержкой Vulkan Ray Tracing вышел еще в начале декабря. Теперь же и NVIDIA выпустила пакет драйверов GeForce 460.89 WHQL с поддержкой трассировки лучей в API Vulkan. Одной из первых поддержку Vulkan Ray Tracing получила игра Quake II RTX, которая доступна в Steam бесплатно.