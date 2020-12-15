Киберполиция предупреждает о новом мошенничестве под видом материальной помощи в 8 тысяч гривен от Зеленского





Киберполиция предостерегает украинцев от нового вида мошенничества. Отмечается, что злоумышленники выманивают у доверчивых людей деньги через интернет, обещая выплаты от государства.

Как правило, мошенники размещают в интернете видео, в котором Владимир Зеленский рассказывает о выплатах материальной помощи предпринимателям в размере 8000 грн. В описании к видео злоумышленники размещают ссылки на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение выплаты. При этом авторы видео утверждают, что такую ​​материальную помощь может получить любой желающий.

На целевой странице, на которую ведёт ссылка, гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег. Однако в дальнейшем мошенники просят оплатить услуги юриста по оформлению заявления, получение электронной подписи, прохождение идентификации и т.п. В основном для этого используют встроенный чат-бот. Таким образом, доверчивые лица, желающие получить выплату от государства, не только совершают выплаты за несуществующие услуги, то также и передают персональные данные аферистам. Отмечается, что с начала декабря 2020 года в Киберполицию поступило уже около 100 обращений пострадавших от таких схем.

Киберполиции призывает граждан быть бдительными и советует:

получать информацию, особенно по поводу финансовых выплат, только из официальных источников;

не переходить по сомнительным ссылкам;

не сообщать конфиденциальную информацию посторонним;

если же личная (персональная) информация была разглашена, нужно обратиться в банк и заблокировать карту;

в случае подозрения на мошеннических действий, нужно немедленно сообщать в правоохранительные органы.

Источник: Киберполиция