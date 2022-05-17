Киберполиция разоблачила 28-летнего сумчанина, который взламывал аккаунты пользователей соцсетей и присваивал деньги по схеме «друг просит в долг»

Киберполиция отчиталась о задержании 28-летнего жителя Сумщины, несанкционированно получавшего доступ к профилям пользователей соцсетей, а затем, используя чужие данные, обманывала и обворовывала других по схеме «друг просит взаймы». Противоправную деятельность злоумышленника разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно со следственным отделом Оболонского управления полиции Киева.
- Злоумышленник через тематические каналы скупал скомпрометированные учетные данные в электронные ящики. Далее мужчина восстанавливал доступ к аккаунтам соцсетей, авторизовался и рассылал сообщения друзьям сломанных пользователей с просьбой о ссуде.
- По предварительным данным, фигурант несанкционированно вмешался в 30 аккаунтов. По схеме «друг просит взаймы» мужчина обманул около 50 граждан. Общая сумма ущерба составляет 200 тысяч гривен.
- В доме правонарушителя сотрудники полиции провели обыски и изъяли мобильные телефоны, SIM-карты и банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.
- Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
- Процессуальное руководство осуществляет Оболонская окружная прокуратура Киева.
Киберполиция напоминает гражданам, чтобы интернет-страницы и персональные данные не попали в руки мошенников, необходимо устанавливать сложные пароли, разные для каждой учетной записи и обязательно настроить двухфакторную аутентификацию для собственной учетной записи.
https://youtu.be/ZJaow8rEDRU