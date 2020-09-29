Киевгенплан: Метро на Троещину будет идти вдоль проспекта Маяковского (а не Бальзака), стройка должна начаться в ближайшие 5-7 лет

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Председатель КО «Киевгенплан» Сергей Броневицкий в интервью заявил, что проектная документация на Подольско-Воскресенскую линию метрополитена практически завершена. Выбирая между вариантами с линией вдоль улицы Бальзака и центральным проспектом Маяковского разработчики выбрали второй вариант.

«Долгое время велись дискуссии прокладывать метрополитен по Бальзака или по Маяковского. Решили по Маяковского. В таком случае 70% жителей Троещины будут в зоне пешей доступности метро», — пояснил Броневицкий.

Первая очередь строительства составит пять станций — от Лукьяновской до первой станции Радужной, которая будет на левом берегу Днепра. Это будет Подольско-Воскресенская линия метрополитена, которая соединит «инвестиционно привлекательный север Троещины» (район улицы Закревского, где создадут «бизнес-парк») с Подолом, далее через тоннель — с Севастопольсокою площадью и на перспективу (20 лет) — с аэропортом Жуляны.

Станции первой очереди будут неглубокими, как на Оболони, начать строительство планируют в течение ближайших 5-7 лет.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что метро на Троещину начнут строить сразу же после открытия автомобильного движения по Подольско-Воскресенскому мосту. Соответсвенно, данное событие должно произойти до конца текущего года.