«Как только, так сразу»: Виталий Кличко рассказал, что метро на Троещину начнут строить сразу же после открытия автомобильного движения по Подольско-Воскресенскому мосту (а потом в Бровары)





Цикл новостей о дорожной инфраструктуре Киева был бы неполным без упоминания метро на Троещину. Благо, мэр столицы Виталий Кличко не упустил эту тему из внимания во время большого интервью на этой неделе, в очередной раз пообещав начать строительство новой ветки метро на левом берегу Киева. В том же интервью Виталий Кличко заявил, что в планах столичных властей продлить метрополитен до города Бровары.

В частности, Виталий Кличко заявил, что как только будет достроен Подольско-Воскресенский мост, и по нему откроют движение автотранспорта, начнется строительство новой ветки метро на Троещину. По его словам, открыть автосообщение между левым и правым берегами столицы новым мостом планируют до конца текущего года.

«Мы взяли на себя это обязательство. Планы строительства моста были еще начиная с далекого 1979 года. А начали строить его в 2003 году. И только два года назад мы начали активно возводить этот объект. Вы знаете, я уже проезжал по мосту, когда проверял, как там идут работы. И могу сказать, что до конца этого года мы откроем автомобильное сообщение по нему. Метро на Троещину — это вопрос ближайших 4-5 лет», — поделился Виталий Кличко.

Он также отметил, что в этом году на достройку Подольско-Воскресенского мостового перехода выделят почти 3 млрд грн. Эти средства, как и на все другие инфраструктурные объекты города, выделяются из городского бюджета. Также Виталий Кличко отметил необходимость ремонта киевских мостов, большинство из которых находятся в предаварийном состоянии.

«Представьте, сколько средств нужно городу. Несмотря на то, что за последние несколько лет мы в несколько раз увеличили бюджет города, нам средств не хватает. У столицы государство забирает 60% НДФЛ. А нам срочно нужно отремонтировать и мост Патона и Северный мост. Нам нужно взять на баланс города и достроить Дарницкий мост. Планов очень много. Но на все нужны большие средства», — подчеркнул мэр столицы.

Отметим, что проектная пропускная способность нового Подольско-Воскресенского мостового перехода составит 60 тыс. автомобилей в сутки. На нем обустроят 6 полос для автомобильного движения и 2 железнодорожных пути для будущего метро — на нижнем ярусе, где также проложат трубопровод.

Напомним, что ранее в КГГА заявляли, что перед запуском метро на Троещину, для начала надо соединить станции «Вокзальная», «Лукьяновская» и «Тараса Шевченко». Также был предложены альтернативные проекты «легкого метро» по пристройке к Северному мосту и с использованием ЖД-ветки.

Источник: КГГА