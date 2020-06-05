Виталий Кличко показал как строят Подольско-Воскресенский мост и опять пообещал открыть его для автомобилей до конца года [видео]
На фоне масштабных пробок в районе Северного моста мэр Киева Виталий Кличко решил показать, как идут дела у соседнего Подольско-Воскресенского моста и в очередной раз пообещал запустит его до конца текущего года.
По словам мэра, строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода активно продолжается. Там уже начали устанавливать ванты на арочную конструкцию моста — это необходимо для стабилизации и увеличения прочности сооружения.
«Уже установили 8 крупных тросов. Их, напомню, город приобрел у немецкой компании Bridon-Bekaert — известного в мире предприятия, производящего все виды промышленных стальных тросов. Отмечу, что Подольско-Воскресенский — крупнейший арочный мост в Европе.
На нем обустроят 6 полос для автомобильного движения и 2 железнодорожных пути под будущее метро на нижнем ярусе. Проложат также и трубопровод», — сообщил мэр.
По его словам, сегодня на мосту идет процесс подготовки пешеходной части, которая будет проходить под аркой, там устанавливают специальное ограждение. Продолжаются и работы по сооружению порталов для будущих станций метро.
Параллельно собирают большие металлические конструкции, которые станут основой для части моста в направлении Подола. И уже скоро, с помощью «супердомкратов» и мощных кранов, их установят на опоры.
«Не прекращаются работы и в направлении Троещины. Там заканчивают бетонирование проезжей части над Русановскими садами. Также уже установили опоры над железнодорожным проездом. Далее будут делать съезд с моста на левом берегу.
Мы делаем все и настроены в конце этого года открыть автомобильное сообщение Подольско-Воскресенским мостом. И начать строительство новой ветки метро — на Троещину», — отметил Виталий Кличко.
Напомним, что ранее в КГГА заявляли, что перед запуском метро на Троещину, для начала надо соединить станции «Вокзальная», «Лукьяновская» и «Тараса Шевченко». Также был предложены альтернативные проекты «легкого метро» по пристройке к Северному мосту и с использованием ЖД-ветки.
Источник: КГГА