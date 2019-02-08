Киевсовет поддержал установку табло с обратным отсчетом на станциях метро

Еще в августе прошлого года группа депутатов киевского городского совета выступила с инициативой до конца 2019 года установить на всех станциях Киевского метрополитена табло обратного отсчета времени до прибытия поезда. И вот вчера на пленарном заседании депутаты поддержали инициативу. За это решение проголосовали 73 депутата.

Как пишет пресс-служба Киевсовета, благодаря новшеству граждане смогут видеть точное время до прибытия поезда, а не количество минут с момента отправки предыдущего. Такая система является общепринятой во всех странах мира, где есть метрополитен, утверждают в Киевсовете.

Соавтор проекта, депутат Киевсовета Святослав Кутняк, отмечает, что киевская общественность ранее неоднократно обращала внимание властей на необходимость введения соответствующего сервиса по информированию пассажиров метрополитена об ожидаемом времени прибытия поезда. В 2015 году была зарегистрирована соответствующая электронная петиция, которая собрала более 10 000 голосов. В 2016 году депутаты Киевсовета уже пыталась протолкнуть схожий проект по переводу метро на табло с обратным отсчетом времени. Но КГГА отклонила проект, сославшись на нехватку финансовых ресурсов и то, что есть другие, более важные вопросы. Как будет в этот раз, покажет время.

Первоначальная оценка стоимости этого проекта варьировалась в пределах от 11 до 140 млн грн (зависимо от технического задания).

Источник: Киевсовет