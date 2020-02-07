Киевсовет принял решение создать систему видеофиксации нарушений ПДД в Киеве совместно с частным партнером, проект оценили в $24 млн

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На заседании Киевсовета депутаты поддержали реализацию проекта «Внедрение системы фиксации нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме в городе Киеве» на условиях государственно-частного партнерства. Оценочная стоимость проекта составляет $24 млн.

«Город Киев через год-два может получить современный инструмент, который позволит существенно улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах. При этом, на это не будет потрачено ни копейки средств из местного бюджета, поскольку государственно-частное партнерство предусматривает финансирование данного проекта за счет капитала инвестора», — отметила директор Департамента экономики и инвестиций Наталья Мельник.

По ее словам, внедрение такой системы позволит уменьшить количество ДТП в городе и исключить человеческий фактор при выявлении фактов нарушений ПДД, а также будет способствовать сокращению травматизма и смертности на дорогах и улицах Киева.

Возмещение средств инвестора, вложенных в создание объекта, будет происходить только после того, как объект будет введен в эксплуатацию и начнет предоставлять соответствующие услуги.

Предварительно, система будет включать аппаратный комплекс видеофиксации нарушений ПДД, центр обработки, хранения и систему передачи данных в автоматическом режиме. Все зафиксированные нарушения правил дорожного движения через специальные каналы связи будут передаваться в дата-центр и прорабатываться инспекторами Национальной полиции.

«Необходимость реализации проекта обусловлена ​​большим количеством дорожно-транспортных происшествий в городе Киеве и пострадавших от них. В прошлом году количество ДТП в Киеве составило 20,8% от общего количества в Украине, в том числе с тяжелыми последствиями — 3,7%. Поэтому превентивные меры необходимо усилить, ведь безопасность на дорогах — это, прежде всего, соблюдение культуры водителя на дороге», — сказала Наталья Мельник.

В рамках подготовки конкурса по определению частного партнера для реализации проекта будет создана конкурсная комиссия с участием депутатов Киевского городского совета, разработаны критерии оценки предложений и после их утверждения Киевсоветом объявлено о проведении конкурса.

Напомним, что Мининфраструктуры пообещало, что система автоматической видеофиксации нарушений ПДД начнет работать в Украине уже в марте, а до конца 2020 года на дорогах Украины установят 250 комплексов фиксации. Данный проект в первую очередь затронет трассы государственного значения, тогда как об аналогичных системах в городах должны будут позаботиться городские власти.

Источник: КГГА