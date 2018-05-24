Киевстар открыл своим абонентам бесплатный доступ к приложению «Киевстар Футбол», чтобы они смогли посмотреть финал «Лиги чемпионов» в любой точке Украины

Украинский оператор мобильной связи «Киевстар» решил сделать подарок своим абонентам, предоставив бесплатный доступ к приложению «Киевстар Футбол», чтобы они смогли посмотреть финал «Лиги чемпионов» в любой точке Украины на своем смартфоне или планшете без тарификации мобильного интернета.

Заключительный матч «Лиги чемпионов» между футбольными командами «Реал Мадрид» и «Ливерпуль», который пройдет в Киеве 26 мая в 21:45, будет доступен в приложении «Киевстар Футбол». Независимо от тарифного плана каждый абонент Киевстара сможет посмотреть его бесплатно и без тарификации трафика в 3G или 4G сетях Киевстар.

В приложении «Киевстар Футбол» предоставляется безлимитный доступ к каналам «Футбол 1» и «Футбол 2», интересные новости о матчах и о футбольных клубах, актуальная информация об украинской Премьер-лиге, играх национальной сборной Украины, а также о самых популярных европейских и международных чемпионатах. Абоненты Киевстар, которые пользуются 4G, смогут смотреть трансляцию в HD-качестве, ведь четвертое поколение мобильного интернета предусматривает большую скорость и лучшее качество соединения.

«Планируете провести время на природе или погулять с детьми, но, в то же время, не хотите пропускать матч любимой команды? Теперь смотреть лучшие футбольные матчи можно не только на стадионе или по телевизору, но и в любом удобном для вас месте! Именно для этого мы и запустили приложение «Киевстар Футбол», – прокомментировал Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

Напомним, что ранее оператор усилил 3G и 4G-связь как на самом НСК «Олимпийский», так и в фан-зонах и пресс-зонах. Кроме того, были установлены передвижные 3G и 4G базовые станции повышенной пропускной способности в центре столицы, на площадях — Троицкой и Спортивной, на улице Крещатик и в парке им. Т. Шевченко.

Скачать приложение на свой смартфон каждый абонент может в Play Market или App Store. Кроме того, финальный матч «Лиги чемпионов» будет доступен и через веб-версию приложения по следующей ссылке.

Источник: Киевстар