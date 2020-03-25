Киевстар предложил Минцифре предоставить данные о своих абонентах для выявления потенциальных очагов распространения коронавируса в Украине

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Только вчера мы рассказали, что МВД рассматривает возможность контролировать соблюдение украинцами карантина с помощью мониторинга мобильных сетей, как сегодня Киевстар сообщил о готовности предоставить Минцифре неперсонифицированные данные о своих абонентах, которые помогут выявить потенциальные источники распространения коронавируса в Украине.

Киевстар отметил, что такая информация может также помочь более грамотно распределять медицинские ресурсы.

«Алгоритмы, которые мы, как мобильный оператор, предложили и над которыми мы работаем, позволяют определить количество абонентов, приехавших из-за границы и их возможные географические контакты» — отметили представители мобильного оператора.

В компании особо подчеркнули, что «Киевстар» не отслеживает действия абонентов. При этом неперсонифицированные данные о потреблении мобильного и интернет трафика могут косвенно свидетельствовать об определенных поведенческих трендах и привычках, в том числе могут свидетельствовать о корреляции между перемещением населения и случаями заражения. В свою очередь аналитика на основе Big Data не должна быть единственным источником информации для принятия решений, ее необходимо дополнить другими данными и решениями.

«Все аналитические модели с использованием BigData строятся на базе неперсонифицированных и зашифрованных данных. «Киевстар» придерживается законов Украины «Об информации» и «О защите персональных данных» — отметили представители мобильного оператора.

Напомним, что с 23 марта в Киеве были ужесточены карантинные ограничения и прекращены пассажирские перевозки. С 24 марта власти закрыли все украинские аэропорты (кроме Борисполя), запретили туристические поездки и ввели другие ограничения. Сегодня, 25 марта, правительство объявило режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлило карантин на месяц — до 24 апреля 2020 года.

Источник: liga.net