МВД может начать контролировать соблюдение украинцами карантина с помощью мониторинга мобильных сетей и смартфонов

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Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил на своей Facebook-странице, что украинская полиция может начать контролировать условия соблюдения карантина с помощью мониторинга мобильных сетей и смартфонов.

Речь идет о тех украинцах, которые недавно вернулись в страну из-за границы и подписали в момент пограничного контроля обязательство о карантине способом самоизоляции на 14 дней. За нарушение этого обязательства по статье 44-3 КУпАПП предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

«Сегодня полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников по десяткам тысяч украинцев, подписавшим личные обязательства о 14 дневном карантине путём самоизоляции. Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. От этого без преувеличения зависит будущее борьбы с эпидемией корона вируса. Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придётся обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей» — отметил Антон Геращенко.

Напомним, что с 23 марта в Киеве были ужесточены карантинные ограничения и прекращены пассажирские перевозки, а с 24 марта власти закрыли все украинские аэропорты (кроме Борисполя), запретили туристические поездки и ввели другие ограничения.

Источник: МВД Украины