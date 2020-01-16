«Киевстар» сделал YouTube, Netflix, Instagram, Twitch и другие приложения безлимитными для всех абонентов (до 1 марта 2020 года)

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Оператор мобильной связи Киевстар объявил, что до 1 марта 2020 года включительно все абоненты предоплаты и контракта могут пользоваться популярными видеосервисами безлимитно, то есть мегабайты мобильного интернета у них не будут списываться.

Среди приложений, на которые распространяются условия акции: YouTube, Instagram, Twitch, Киевстар ТВ, Megogo, Oll TV, Divan TV, 1+1 video, а также Netflix и Amazon Video.

Чтобы воспользоваться предложением, абонентам Киевстар достаточно пользоваться на смартфоне официальными приложениями указанных платформ и оплатить пользование ими, если это необходимости, а также иметь оплаченный пакет услуг Киевстар.

Как показывает статистика оператора, почти 50% всего мобильного интернета абоненты Киевстар используют для просмотра видео в стримингових сервисах или в социальных сетях. Поэтому представители компании считают, что данное предложение будет весьма востребованным.

Источник: Киевстар