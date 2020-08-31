Киевстар, Vodafone и lifecell запустили 4G еще на 7 станциях киевского метро, включая Крещатик (уже охвачены 22 из 46 подземных станций)

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Операторы мобильной связи Киевстар, Vodafone Украина и lifecell совместно с компанией Huawei запустили 4G еще на семи станциях киевского метро и в тоннелях между ними.

В частности, скоростной мобильный интернет появился на таких станциях: Крещатик, Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец Украина и Дворец спорта, Кловская и Печерская. Вместе с тем станциями, которые были запущены ранее, 4G сеть мобильных операторов уже работает на 22 станциях из 46 подземных.

Отметим, что расширение 4G сети в метро происходит поэтапно и запустить скоростной интернет на остальных станциях мобильные операторы планируют до конца 2020 года. Для работы 4G в метро операторы используют совместное оборудование от компании Huawei, но собственные частоты в соответствии с лицензиями. Частоты используются в двух диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета.

Напомним, что 4G на первой станции метро – Академгородок – Киевстар, Vodafone Украина и lifecell запустили в марте, еще на 8-ми станциях — в июле и еще на шести станциях — в середине августа.

Источник: Vodafone