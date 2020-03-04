Официально: Завтра в полдень Киевстар, Vodafone и lifecell запустят 4G в киевском метро, начав со станции «Академгородок»

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«Большая тройка» украинских операторов сотовой связи объявила, что завтра (5 марта 2020 года) в полдень состоится демонстрационный запуск 4G в киевском метро на станции «Академгородок».

На мероприятии будут присутствовать руководство мобильных операторов «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell, советник Киевского городского головы Максим Бахматов, а также представители Киевского метрополитена и компании Huawei.

На мероприятии обещают огласить детали запуска и развертывания 4G в киевской подземке, планы запуска на всех станциях, а также рассказать о трудностях, с которыми сталкиваются операторы при реализации данного проекта.

Отметим, что по предварительным данным в первом полугодии 4G-сеть должна появиться на девяти станциях и в прогонах между ними (первыми быстрый интернет получат станции «Академгородок», «Житомирская», «Святошин»; «Сырец», «Дорогожичи», «Героев Днепра», «Минская», «Оболонь»). Полностью 4G интернетом метрополитен Киева обещают покрыть до конца 2020 года.

Напомним, что еще в начале февраля проект запуска 4G в киевском метро находился под угрозой срыва, так как Киевсовет не мог утвердить тарифы на доступ к коммунальным телеком-сетям. После этого в процесс вмешался советник мэра Киева Максим Бахматов, который пообещал взять дело на личный контроль, чтобы сроки не оказались сорваны.

Источник: Vodafone Украина