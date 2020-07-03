На восьми станциях киевского метро (и в тоннелях между ними) заработал 4G

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Это произошло. Сегодня «большая тройка» мобильных операторов (Vodafone, Kyivstar, Lifecell) совместно запустили 4G интернет еще на 8 станциях киевского метро и в тоннелях между ними. Теперь скоростной интернет работает на станциях Житомирская, Святошин, Героев Днепра, Минская, Оболонь, Сырец, Дорогожичи и Лукьяновская.

Полноценный запуск стал возможен благодаря принятию Киевским горсоветом решения о плате за доступ к инфраструктуре города 12 марта этого года, и подписания нового договора доступа между мобильными операторами и метрополитеном. Незадолго до этого (5 марта) Киевстар, Vodafone Украина и lifecell запустили 4G на первой станции метро – Академгородок.

На долгоожидаемом запуске 4G в киевском метро присутствовали мэр Киева Виталий Кличко и заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест.

Зупускають 4G в метро Опубліковано Олександром Барабошком Пʼятниця, 3 липня 2020 р.

На следующем этапе 4G будет запущен на 14 станциях: Университет, Театральная и Крещатик; Контрактовая и Почтовая площади, Площадь Независимости, Площадь Льва Толстого, Олимпийская и Дворец Украина; Львовская Брама (проектируемая станция), Золотые Ворота, Дворец спорта, Кловская и Печерская. Конкретные сроки пока не уточняются.

Сейчас для работы 4G в «подземке» Киевстар, Vodafone Украины и lifecell начали использовать частоты в двух диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета.

Поставщиком решения для строительства общей 4G сети в киевской «подземке» в рамках тендера выступает Huawei. Техническое решение компании позволяет использовать одну базовую станцию всем трем операторам, но каждый из них работает в собственном диапазоне частот в соответствии с лицензиями на 4G.