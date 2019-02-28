«Киевстар» запускает сервис SMS-оплаты за проезд в общественном транспорте Львова

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Оператор мобильной связи «Киевстар» объявил, что с 5 марта во Львове начнет работать сервис SMS-оплаты проезда в городском транспорте. Львов станет третьим украинским городом, в котором заработает данная технология, после Ивано-Франковска и Винницы, где такие проекты были запущены в октябре 2018 года и феврале 2019 года соответственно.

По данным Киевстар, сервис быстро приобретает популярность, так как прост и понятен в использовании. К примеру, в Ивано-Франковске количество пользователей ежемесячно увеличивается минимум на 23%.

Кроме удобства для пассажиров, новый сервис дает возможность городским службам точнее оценить пассажиропоток в общественном транспорте и увеличить объем осуществляемых платежей. Принцип оплаты услуги с помощью SMS можно масштабировать и на другие сферы, к примеру, с его помощью можно также оплачивать парковку, билеты в кино, музеи или театры, коммунальные или другие обязательные платежи.

«Мы очень рады, что продукт Киевстар Смарт-Гроші и SMS-оплаты способствуют развитию безналичной экономики. — отметил Тарас Горкун, начальник департамента мобильных финансовых услуг Киевстар. На сегодня абонентам доступно около 2000 сервисов и услуг: среди которых наиболее популярны коммунальные платежи и расчеты в интернете. Более 600 тыс. абонентов Киевстар регулярно пользуются возможностями Смарт-Гроші, а тренд на рост абонентов составляет 18%».

В Киевстар отметили, что готовы к сотрудничеству со всеми городами Украины, в том числе в вопросе оперативного подключения к сервису SMS-платежей. От местных муниципалитетов при запуске услуги не потребуется дополнительных затрат, так как технология полностью разработана компанией Киевстар.

Источник: Киевстар