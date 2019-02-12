В Виннице запустили сервис SMS-оплаты за проезд в общественном транспорте

В результате сотрудничества «Киевстара», Винницкого городского совета и коммунального предприятия «Винницкая Транспортная Компания» у винничан появилась возможность оплачивать проезд в городском транспорте с помощью SMS-сообщений.

Сегодня, 12 февраля 2019 года, «Киевстар» и Винницкий городской совет подписали Меморандум о взаимодействии в сферах внедрения инновационных проектов для населения города на базе новейших информационных и телекоммуникационных технологий. Согласно этим договоренностям, в Виннице будет реализован ряд совместных инновационных проектов, которые должны положительно повлиять на развитие инфраструктуры города и туризма в регионе; обеспечить своевременное оповещение населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; предоставить населению доступ к электронным порталам административных служб с помощью технологии Mobile ID и пр.

В числе первых реализованных услуг, которые уже могут оценить горожане, — сервис SMS-оплаты проезда в городском транспорте. Для оплаты проезда таким способом достаточно отправить SMS с кодом соответствующего маршрута на номер 877 и подождать 1-2 минуты для получения подтверждения оплаты проезда. Плата за SMS не взымается, пассажир оплачивает только стоимость проезда, которая списывается с его мобильного счета. Сервис реализован на базе услуги «Смарт-Гроші» и доступен всем абонентам предоплаченной связи Киевстар.

«В 2018 году мы первыми среди телеком-операторов предложили городам возможность использовать SMS-ки для оплаты проезда. Это просто и удобно, ведь мобильный телефон сейчас есть почти у каждого. Кроме того, внедрение сервиса не требует от местных муниципалитетов дополнительных расходов — он полностью разработан Киевстар. Только бери и пользуйся. Сегодня инновационные решения компании могут значительно облегчать жизнь горожан, которые ценят свое время, экономят ресурсы и хотят жить в городах, обустроенных по принципу Smart-city. Киевстар внедряет такие решения по всей Украине, подтверждая на практике статус надежного партнера с индивидуальным подходом к каждому клиенту», — отметил Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар.

Помимо удобства для пассажиров, новый сервис дает возможность городским службам точнее оценить пассажиропоток в общественном транспорте и увеличить объем совершаемых оплат. Принцип оплаты услуги по SMS может быть масштабирован и на другие сферы жизни города. С его помощью, к примеру, можно оплачивать парковки, билеты в кино, музеи или театры, коммунальные или другие обязательные платежи и пр.

Отметим, что Винница стала вторым городом после Ивано-Франковска, который будет принимать оплату за проезд в городском транспорте по SMS. В ближайшее время опробовать оплату поездок с телефона смогут ощутить и жители других городов Украины.

Источник: Киевстар