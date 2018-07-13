Киевстар запустил 4G в диапазоне 1800 МГц в Житомирской и Ровенской областях

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Сегодня, 13 июля 2018 года, высокоскоростной интернет нового поколения от Киевстар появился в Житомирской и Ровенской областях Украины. Теперь пользоваться преимуществами связи 4G могут абоненты в городах Житомир, Ровно, Здолбунов, а также в 166 населенных пунктах этих двух областей.

Услуга запущена на частотах диапазона 1800 МГц, что позволяет обеспечить качественное покрытие на значительной территории. На сегодня Киевстар предоставляет 4G связь в диапазоне 1800 МГц в 885 населенных пунктах Украины, где проживает свыше 7 млн человек. Оценить текущее 4G-покрытие оператора можно по следующей ссылке.

Доступ к услугам по новой технологии предоставляется всем абонентам Киевстар без дополнительной платы согласно действующим тарифным планам. Воспользоваться услугами в 4G-сети могут все абоненты оператора, чья SIM-карта и смартфон поддерживают эту технологию. Киевстар предоставляет скоростной мобильный интернет с максимальной теоретической скоростью передачи данных в диапазонах 2600+1800МГц – до 700 Мбит/с.

Напомним, что 1 июля Киевстар значительно расширил покрытие 4G в Киеве, 3 июля – в Одессе и ряде курортов по Украине, 5 июля – во Львове, 9 июля – в Виннице и области, 11 июля – в Тернопольской и Хмельницкой областях, а 13 июля — в Ровенской и Житомирской областях.

Оператор планирует в ближайшее время запустить услуги по технологии LTE в городах Ужгород, Измаил и Белая Церковь.

Источник: Киевстар