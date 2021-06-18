Китай бьет рекорды по производству микросхем — их число уже достигло 140 млрд (а год еще не закончился)





На фоне глобального дефицита полупроводников и санкций со стороны США китайская полупроводниковая промышленность бьет рекорды по поставкам — с начала 2021 года было выпущено 140 миллиардов чипов, свидетельствуют данные из отчета Национального бюро статистики КНР.

Что еще интереснее, в мае производственные предприятия на территории Китая суммарно выпустили 29,9 миллиарда единиц полупроводниковой продукции, что на 37,6% превышает результат прошлого года и является новым абсолютным рекордом. В апреле объем составил 28,7 миллиарда чипов, а в марте — 29,1 миллиарда. По итогам первых пяти месяцев 2021 года среднегодовые темпы роста превышают показатели 2020 года на 48,3%.

Тот факт, что китайская полупроводниковая промышленность развивается и растет довольно быстро, неоспорим, грубый подсчет всех выпущенных микросхем вовсе не позволяет корректно оценить именно успехи китайцев. Как отмечает Tom’s Hardware, публикуемая правительством Китая статистика включает микросхемы памяти, а также различные процессоры для автомобилей, бытовой техники, смартфонов и других устройств. По факту, львиная доля чипов, производимых в Китае, выпускается такими компаниями, как Intel, Samsung и SK Hynix, которые построили заводы по выпуску памяти 3D NAND в стране.

И хотя китайские полупроводниковые гиганты вроде Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) и Hua Hong технически не способны производить чипы с использованием самых тонких технологических процессов, сегодня наиболее широко используются микросхемы, изготовленные с использованием техпроцесса 28 нм и толще, поэтому китайские заводы без проблем обслуживают автомобильную промышленность и отрасль бытовой электроники.

Но даже с крупными полупроводниковыми фабриками и местными производителями памяти Китай далек от полупроводниковой самодостаточности — за первые пять месяцев этого года в Поднебесную было импортировано 260,35 миллиарда микросхем, что на 30% превышает результат за аналогичным период 2020 года.

Huawei, SMIC и несколько крупных технологических компаний из Китая занесены в черный список правительством США, что значительно замедляет их развитие — из-за санкций они не могут купить новое оборудование для своих заводов. Таким образом, за неимением собственных технологий Китая не может полностью покрыть собственные потребности в полупроводниках и вынужден импортировать продукцию извне. Особенно это касается наиболее технологически сложных микросхем, таких как микропроцессоры.