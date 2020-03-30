Китай и Huawei предлагают интернет-протокол New IP с возможностью отключения конкретных адресов





Китай, Huawei и китайские операторы хотят переделать ключевой аспект интернета – базовый протокол. И хотя у такой затеи могут быть некоторые плюсы, их идеи вызвали тревогу.

Так, в Международный союз электросвязи указанной группой был внесён новый интернет-протокол New IP, который теоретически предлагает более эффективную адресацию и управление сетью, чем существующий стандарт TCP/IP. Вместе с тем, похоже, он также имеет аспекты, которые позволяют авторитарным режимам подвергать цензуре и контролю их жителей. В частности, предусмотрена «команда отключения», которая позволит центральной части сети отключать данные, поступающие на адрес или с него. И это может быть удобно, если Китай захочет заставить активиста замолчать, не прибегая к дополнительным инструментам.

Также существуют опасения, что New IP потребует аутентификации и авторизации не только новых интернет-адресов, но и людей, вовлеченных в процесс, и отправляемых пакетов данных. Китай давно призывал связать настоящие имена с пользователями интернета, и это потенциально связывает людей с самим интернет-соединением.

Как ожидается, протокол New IP будет готов для тестирования к началу 2021 года.

Представитель Huawei охарактеризовал New IP как предназначенный исключительно для обработки технических требований меняющегося цифрового пространства, а не для обеспечения контроля. В своих выступлениях Huawei охарактеризовала это обновление как жизненно важное для обеспечения «телепортации голографического ощущения» и самоуправляемых автомобилей. Представитель добавил, что технология «открыта для учёных и инженеров по всему миру».

Тем не менее, эти заявления, судя по всему, противоречат характеру архитектуры и тех структур, кто поддерживает предлагаемые новшества. Открытость не меняет того, что New IP всё же даст правительствам больший контроль над своими частями интернета. И когда китайское правительство приложит руку к этому стандарту и получит поддержку от таких авторитарных стран, как Россия, это неизбежно вызовет обеспокоенность.

Пока что нет уверенности в том, что Международный союз электросвязи одобрит использование протокола New IP в качестве стандарта, не говоря уже о том, что достаточное количество стран примут эту технологию, чтобы сделать её жизнеспособной. Тем не менее, его существование будет вызывать опасения у защитников гражданских свобод.

Источник: Engadget